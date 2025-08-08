Esta es la única forma de uñas que las manicuras expertas recomiendan hacerse: "No se pueden romper".

Existe una forma de uñas que las manicuras recomiendan hacerse, no solamente porque está en tendencia y es favorecedor para casi todas las personas, sino también porque son las más resistentes. Si siempre se te rompen las uñas o querés evitar ir al salón de belleza seguido, o bien no tener que limártelas todo el tiempo, esta forma de uñas te va a encantar.

Las uñas cuadradas y las de forma redondeada son las más clásicas y elegidas. Sin embargo, las manicuras recomiendan las almendradas, que últimamente son muy populares. Este tipo de uñas son similares a las redondas, pero se van afinando en la punta.

"La almendrada es mi favorita”, dice Elle Gerstein, manicura de celebridades en Nueva York, quien trabaja con estrellas como Lindsay Lohan, Blake Lively, Natasha Lyonne, Kate Hudson, Sarah Hyland y Jennifer Lopez, en diálogo con el medio Real Simple. La razón por la que elige estas uñas es porque "no tienen esquinas, así que no se rompen".

En contraposición, señala que las cuadradas "siempre se enganchan", mientras que otra ventaja de las almendradas es que "la almendra alarga y estiliza", logrando que los dedos se vean mucho más femeninos. Además, agrega que es una excelente alternativa ya sea que elijas tener tus uñas naturales cortas o hacerte las esculpidas en gel.

Uñas almendradas.

Julie Kandalec, manicura de celebridades como Emily Blunt y Jessica Chastain, coincide y dice que "la almendra es elegante, la más favorecedora, y cuando la llevo, no araño a mis clientas al masajearlas”. Son muy cómodas, tengas el trabajo que tengas, o bien si tenés hijos pequeños y no querés lastimarlos al vestirlos o cambiarles los pañales.

Uñas almendradas.

Cómo saber qué forma de uña me queda mejor

Más allá de esto, las manicuras coinciden en que lo fundamental es ver cuál forma de uña te favorece particularmente a vos. Para esto, tenés que observar detalles como la forma natural de tu lecho ungueal (la parte rosa de la uña) y la curvatura de la cutícula. Por ejemplo, si tenés uñas cortas y un lecho ungueal redondeado, lo ideal será optar por una forma redonda u ovalada para estilizar la mano.

También es muy importante que tengas en cuenta tu rutina y tu estilo de vida. Si usás mucho las manos, por ejemplo para usar el teclado de la computadora o para hacer manualidades, o bien si tenés niños chiquitos o hacés tareas que puedan debilitar las uñas, las formas sin esquinas marcadas como la redonda o almendrada son ideales, ya que no lastiman a nadie y no se rompen fácilmente. Siempre priorizá tu comodidad.