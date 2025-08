Una importante siderúrgica frena su producción.

Una importante siderúrgica anunció el freno de su producción y hay preocupación por parte de los trabajadores. La crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei golpeó fuertemente a la industria de la construcción que no logra repuntar.

Esta es la segunda vez en el año que la siderúrgica Acerbrag detiene los trabajos de su planta en el Parque Industrial de Bragado. Por el momento será por dos semanas, aunque los trabajadores afirman que no hay garantías que así sea.

Acerbrag emplea de manera directa a 600 personas y es uno de los principales motores económicos de la localidad. Entre febrero y marzo ya había detenido su producción y antes había despedido a 80 trabajadores. Desde la empresa afirmaron que el parate iba a ser para cambiar un transformador por otro más grande, lo que significaría una inversión que aumentaría la productividad de la planta, algo que fue difundido a medios locales.

Sin embargo, también voceros de la firma afirmaron al canal Bragado TV que “frente a la falta de expectativas de mejoras en la demanda y ante la sostenida crisis industrial que sigue golpeando al sector siderúrgico y particularmente a Acerbrag, la empresa deberá parar nuevamente sus operaciones a partir de la semana próxima”. Esto contradice la versión anterior difundida por la misma fuente.

En ese contexto, según Página 12, desde adentro de la planta algunos trabajadores temen por la continuidad de sus trabajos mientras otros apuntan que el objetivo de la firma Acerbrag es meter "miedo" para sacar ventajas en las discusiones paritarias.

"No tiramos manteca al techo, pero para el contexto, no estamos tan mal", expresaron desde la empresa y detallaron que se produjeron 23 mil toneladas de acero, algo "aceptable" dentro del presente de crisis económica y el mal momento del sector en particular.

Los trabajadores reclaman por las paritarias

Esto se da en medio de un reclamo salarial por parte de los trabajadores, que durante el último año los acuerdos salariales tardaron más de 10 meses en acordarse y este año hubo un acuerdo, pero están esperando la homologación por parte de la secretaría de Trabajo.

Además, afirman que tras los despidos del año pasado, la siderúrgica fue incorporando gente aunque poco a poco y dentro del "nuevo marco legal", y con menos derechos y sueldos más bajos amparados en el marco nacional que permite el gobierno de Javier Milei.