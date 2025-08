Denuncian despidos en una de la empresa de gaseosas más importante.

La crisis económica que generó el presidente Javier Milei con sus medidas afectó a todos los sectores productivos incluyendo a Pymes y grandes empresas. Tal es el caso que los trabajadores de una de las compañías más importantes de gaseosas denunciaron despidos y precarización laboral.

Se trata de Coca-Cola Andina de Córdoba, una planta que embotella la gaseosa más popular del mundo y donde los empleados afirman que hay una persecución sindical. Desde la llegada del gobierno libertario, los trabajadores, además del poder adquisitivo, fueron perdiendo derechos.

Pablo Ibarra, uno de los empleados despedidos, explicó a la 750 que son cinco trabajadores que quedaron sin su fuente de ingresos y que cuatro de ellos estaban relacionados de forma activa con la tarea sindical.

"Esto derivó en una intentona de meterle miedo a la gente y que no participe en las próximas elecciones a delegados que son ahora en septiembre”, afirmó y aseguró que "claramente hay una persecusión".

En ese sentido, el trabajador despedido, quien fue delegado de la planta durante dos años, sostuvo que desde la empresa está enviando a los supervisores a que vean quiénes son los compañeros que participan de las asambleas.

"Eso viene de la mano de una representación gremial que levantó una decisión de hacer dos horas de paro por turno hasta que el ministerio nos abriera la posibilidad de negociar", agregó.

Los despidos se dan en un momento de crisis económica

Además de la denuncia de persecución sindical, los despidos se dan en un contexto de crisis económica que hace que la situación sea aún peor, ya que hay poca generación de empleo y el que existe está cada vez más precarizado.

“Yo estoy en un barrio de zona sur alquilando. Es un momento de bastantes cambios. Gracias a dios tengo un oficio, soy tatuador. Y puedo volver a buscar en eso. Me pagaron el 100 por ciento de la indemnización y eso no me deja ahorcado”, explicó Ibarra.

En esa línea, detalló: “Todos tenemos familia. En el caso de una compañera, que tiene solo tres años de antigüedad, ella es madre soltera con cinco pibes. La dejaron en la calle sin piedad”.

“Esas cosas duelen mucho. Y nos deja con todas las ganas de seguir adelante con esta lucha”, finalizó el trabajador despedido y marcó la importancia de dar a conocer el conflicto que se da en la fábrica embotelladora de Coca Cola.