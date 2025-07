Denuncian despidos "sin causa" en Coca Cola y advierten una persecución política: "Violentos"

La crisis económica desatada por el gobierno de Javier Milei sigue cobrándose nuevas víctimas. Trabajadores de la planta de Coca-Cola Andina de la provincia de Córdoba denunciaron una serie de despidos "sin causa", basándose en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

En diálogo con El Destape, Pablo Ibarra, uno de los cinco trabajadores afectados por decisión de la empresa, advirtió que las autoridades empresariales "están amedrentando a los trabajadores para que no se sumen a las medidas que tomamos por parte de los supervisores y comunicados bastante violentos, como no tiene precedente en la empresa".

Mientras desde la planta distribuidora que produce para la icónica marca estadounidense aseguran que "no hay despidos en la planta" y que "estos son casos aislados que tienen que ver con el desempeño puntual de operarios que fueron debidamente notificados e indemnizados", Ibarra adjudicó la decisión a fines políticos en la previa a las elecciones de delegados gremiales: "Todos sabemos que Coca-Cola es una multinacional con mucha mucha espalda. Estos despidos, además de ser injustos y arbitrarios, son netamente persecutorios porque cuatro de los cinco compañeros, de los cinco compañeros despedidos, hemos tenido actividad gremial, sindical o política", afirmó.

El trabajador, que cuenta con 22 años de antigüedad en la planta ubicada en el kilómetro 327 de la Ruta Nacional 19, remarcó que nunca vio "una situación como esta". “Yo estoy en un barrio de zona sur alquilando. Es un momento de bastantes cambios. Gracias a dios tengo un oficio, soy tatuador. Y puedo volver a buscar en eso. Me pagaron el 100 por ciento de la indemnización y eso no me deja ahorcado”, dijo.

Sin embargo, dejó en claro con un ejemplo que no todos cuentan con un ingreso extra para poder sostenerse: “En el caso de una compañera, que tiene solo tres años de antigüedad, ella es madre soltera con cinco pibes. La dejaron en la calle sin piedad”. Además, remarcó que esto "no es una coincidencia", ya que se está dando también en muchas otras fábricas "como es en Bagley en San Luis, en Petroquímica de Río Tercero, y en Pinkerton también están tomando medidas contra los autores políticos".

Despidos en Coca: advierten por una "maniobra entre gremio y la empresa" para no avanzar con las medidas

Los despidos generaron malestar y preocupación entre los trabajadores, pero la respuesta no se hizo esperar. El lunes se realizó una gran asamblea en el cambio del turno mañana y tarde, cuando cientos de trabajadores debatieron los pasos a seguir. Luego de dos horas, la dirección del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (Sutiaga), a cargo de Jorge Campos, aceptó iniciar medidas de fuerza mediante la realización de 2 horas de asambleas por turno hasta que los despedidos ingresen o que haya una respuesta del Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, en el intento de asamblea del día martes 29 a las 22 horas, al secretario y a su cúpula se le negó la entrada de acceso a la fábrica. "Casualmente, el señor Mauricio Rodríguez, que es empleado de Coca cola, tampoco podía ingresar con la tarjeta en el molinete. Esto puede ser tranquilamente una maniobra entre gremio y la empresa. La cuestión es que, al no poder ingresar, la gente tenía miedo y no se plegó a la asamblea", apuntó Ibarra.

De esta manera, confirmó que la medida "no se pudo hacer" y denunció que Campos decidió, por motu proprio, "levantar lo que había sido la decisión de la asamblea, argumentando que había sido solo por 24 horas. Esto es una falta grave de sus funciones". Ibarra afirmó que "la lucha no se puede dar hacia dentro de la fábrica", por lo que los trabajadores decidieron iniciar "acciones hacia afuera para visibilizar y difundir la lucha".