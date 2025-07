Una importante fábrica de calzado suspendió a casi todos sus trabajadores.

"Industricidio". Esa fue la definición de el dueño de una importante fábrica de calzado que suspendió al 70 por ciento de sus trabajadores por la caída de las ventas generada por la crisis económica del gobierno de Javier Milei.

Gustavo Moreno, dueño de la empresa pampeana Calzatex, apuntó contra el gobierno libertario y las medidas económicas como la apertura de importaciones que están destruyendo la industria nacional, entre ellos, el sector textil.

"Estamos trabajando con una tercera parte del personal. No tenemos pedidos, estamos acumulando stock, no hay nada para hacer", afirmó Moreno al medio Radio Nacional 99.5. En la planta hay trabajando 12 de los 45 empleados y quienes quedaron suspendidos no saben cuándo podrán volver a su trabajo.

En esa línea, cargó contra el gobierno de Javier Milei: "Estamos buscando todas las posibilidades para hacerle frente a este industricidio de Nación. No veo un área donde la cosa esté funcionando. Vamos en detrimento del área textil y no hay buenas expectativas para el sector productivo”.

Es uno de los tantos empresarios locales que criticaron duramente la apertura de importaciones por sus consecuencias para la industria nacional: "Hoy la solución parece ser traer ropa de afuera. Pero nadie habla de los subsidios que esas industrias tienen en sus países de origen. Nos dicen que aprendamos a competir, pero estamos solos".

La industria del calzado sufre una fuerte caída de las ventas

Siguiendo con la difícil situación del sector textil, el dueño de Calzatex remarcó: "La baja fue del 7 al 9 por ciento interanual, pero ya veníamos de una previa del 40 al 50 por ciento. En términos reales, estamos un 60 por ciento abajo. Estamos trabajando en una mínima expresión".

"No podemos seguir así por mucho más tiempo", subrayó. "Tengo un nivel de estrés tremendo. Me diagnosticaron tinnitus y no puedo dormir ni siquiera con medicación. Es desesperante", relató respecto del panorama y la decisión de suspender a gran parte de su personal. También marcó que hoy tampoco hay inversiones por la crisis económica. "Las ofertas para comprar fábricas se caen. Nadie quiere arriesgar", explicó y aseguró que "hoy muchos sienten vergüenza por haber votado a Javier Milei".

"Hay una destrucción masiva de la industria, y quienes lograron sostenerse lo hacen esperando que pase la tormenta", agregó Gustavo Moreno quién comentó que "algunos empleados votaron a Milei". "Trato de explicarles la realidad. Hay que luchar contra un aparato comunicacional muy poderoso, pero la realidad se impone", cerró.