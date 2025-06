Casi se hace la banda de River: el video que no se vio de Otamendi tras su gol a Boca

Otamendi, reconocido hincha del 'Millonario', decretó el 2 a 2 definitivo en el duelo ante Boca Juniors.

Nicolás Otamendi fue el gran héroe del Benfica y le amargó el festejo a Boca Juniors en la presentación del Grupo C en el Mundial de Clubes 2025. A falta de cinco minutos para el final, el defensor de la Selección Argentina conectó un certero cabezazo desde un córner y decretó el 2 a 2 definitivo. Además, en el primer tiempo recibió la infracción del chileno Carlos Palacios, que derivó en el penal hecho por Ángel Di María para el descuento parcial. Luego de convertir, 'Ota' protagonizó una polémica celebración de cara a los hinchas del 'Xeneize', e incluso amagó con realizar un gesto que no llegó a ser captado por la transmisión del encuentro.

Una cámara en el terreno de juego alcanzó a mostrar que, instantes después de su tanto, el zaguero central de 37 años se llevó la mano derecha a su hombro izquierdo y estuvo cerca de hacer la banda que caracteriza a la camiseta de River Plate, clásico rival del cuadro de La Ribera. Sin embargo, por temor a una sanción del árbitro mexicano César Ramos, prefirió no realizarlo, aunque sí gritó el gol de frente al público argentino presente detrás del arco de Agustín Marchesín.

Otamendi habló sobre su festejo ante Boca: "Todo el mundo sabe"

El futbolista surgido en Vélez Sarsfield fue silbado durante gran parte del encuentro por los fanáticos xeneizes debido a su identificación con el 'Millonario', equipo en el que sonó como refuerzo en los últimos mercados de pases. "Es el folklore del fútbol argentino. Me silbaron todo el partido, me tocó hacer el gol y lo grité mucho como todos los que convierto", declaró el campeón del mundo en Qatar 2022, quien luego agregó: "Todo el mundo sabe que soy hincha de River. Y meter un gol lo festejo como cualquier gol que le convierta a cualquier rival. La verdad que son goles que uno tiene que festejarlos, me tocó festejarlos".

El festejo de Otamendi ante Boca: guiño a River y grito frente a la hinchada xeneize.

El guiño de Otamendi a River en el festejo de gol contra Boca

