¿Cómo evitar que los pinceles se pongan duros?

Cómo recuperar un pincel duro.

No importa si se trata de uno pequeño o de un gran tamaño para pintar una pared de un hogar, los pinceles pueden perder su calidad en caso de que se hayan guardado de manera incorrecta. Esto puede genera que sus cerdas se vayan endureciendo y que no sean de utilidad cuando se los necesite utilizar de nuevo. Aunque un producto para el cuidado del cabello porta la promesa de devolverle su estado original.

La limpieza de estos productos de ser de manera inmediata después de que se termine de realizar un trabajo artístico o de redecorar una habitación del hogar. El primer consejo que se desprende es eliminar la cantidad de pintura que sea posible, debido a que la misma se comienza a endurecer al estar en contacto con el aire. Esto provoca que las cerdas pierdan su flexibilidad tan característica.

"Al principio me imagine la tita/tina como florero pero creo que me gusta más la opción de lapicero", expresó artbytina_, como figura su usuario de X (Ex Twitter). La imagen muestra un porta pinceles para el desarrollo de dibujos artísticos que emula a una de las golosinas más consumidas por los argentinos. Además, las cerdas de los objetos están en un perfecto estado de conservación.

En caso de que un pincel se haya guardado de manera incorrecta es posible recuperarlo por medio de una técnica que recomienda el uso de crema de enjuague. Solo es necesario sumergirlo en un pote, así la pintura se irá ablandando y luego es necesario lavar el objeto con bastante agua tibia y jabón. Si quedan algunos restos, el proceso se debe repetir las veces que sean necesarias para que los pelos queden totalmente limpios.

Otro elemento que se encuentra disponible en cualquier hogar o que se puede conseguir con facilidad es el vinagre blanco. En esta ocasión, se debe verter el líquido en una olla, dejarlo que se caliente pero que no esté hirviendo. Una vez alcanzado este punto, el pincel tiene que ser sumergido y que repose durante media hora. Por último, usar agua tibia y jabón para eliminar los residuos.

¿Por qué se aconseja utilizar pintura al agua para decorar el hogar?

Al momento de redecorar un hogar, una de las tendencias que es furor en ventas en las pinturerías son aquellos productos de pintura que se encuentran hechos a base de agua. Uno que ofrece una serie considerable de mejoras contra los que son elaborados por recetas tradicionales.