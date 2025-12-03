Tras la baja de tasas de interés, qué bancos pagan más un por plazo fijo

La menor demanda de dólares y una plaza con mayor cantidad de pesos tras el estrangulamiento de principio de año permitió al Gobierno renovar deuda sin ofrecer las habituales tasas exorbitantes y la baja de los rendimientos se trasladó al público, aunque no en la medida que se esperaba. La decisión del Banco Central de eliminar las tasas mínimas obligatorias para los depósitos a plazo fijo permite que los bancos sigan reduciendo los rendimientos más cercanos al que se financian con la autoridad monetaria, aunque esa baja no se traslada sobre el costo de los créditos. En ese caso se eliminaron los techos.

Este contexto de desregulación, la falta de una tasa mínima obligatoria transforma la estabilidad en volatilidad, dado que la tasa puede fluctuar drásticamente en cuestión de horas. Esto no fomenta el ahorro a largo plazo ni la confianza en el sistema, sino que promueve el "trading" de plazos fijos, una actividad agotadora y riesgosa para el trabajador promedio.

Hasta que no se garantice una base de rendimiento que, como mínimo, ofrezca una cobertura real contra la inflación proyectada, esta "libertad" bancaria solo servirá para premiar a quienes tienen el tiempo y el conocimiento para navegar la letra chica de las ofertas financieras.

Según la última publicación del BCRA, las tasas de interés para depósitos a plazo fijo online a 30 días muestran una amplia diversidad desde el inicio de diciembre: