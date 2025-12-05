Modo "Fan" en el aire acondicionado: para qué sirve y cómo se usa este botón.

Cuando se utiliza un aire acondicionado, el control remoto ofrece varias configuraciones que no siempre resultan claras. Una de las más desconocidas es el modo FAN, ese botón con forma de ventilador que muchos ven pero pocos usan. Sin embargo, esta función puede ser clave para mejorar el confort diario sin aumentar el consumo eléctrico.

A diferencia de los modos frío o calor, el FAN no activa el compresor del equipo. Su misión es simplemente mover el aire dentro del ambiente, como lo haría un ventilador tradicional. Por eso, es ideal cuando la temperatura ya es agradable pero se necesita renovar el aire y evitar que se sienta pesado o estático. Además, al no enfriar ni calentar, gasta mucha menos energía.

Qué beneficios ofrece el modo FAN

Ahorra energía: al no utilizar el compresor, el consumo eléctrico es mínimo. Es perfecto para ventilar sin sumar costos extra a la factura.

al no utilizar el compresor, el consumo eléctrico es mínimo. Es perfecto para ventilar sin sumar costos extra a la factura. Reduce el ruido: el equipo funciona de manera más silenciosa, ya que solo opera el ventilador interno. Es una buena opción para momentos de descanso o espacios de trabajo que requieren calma.

el equipo funciona de manera más silenciosa, ya que solo opera el ventilador interno. Es una buena opción para momentos de descanso o espacios de trabajo que requieren calma. Mejora la circulación del aire: evita el aire viciado y favorece un ambiente más fresco, sin necesidad de modificar la temperatura.

evita el aire viciado y favorece un ambiente más fresco, sin necesidad de modificar la temperatura. Prolonga la vida útil del equipo: menos uso del compresor significa menos desgaste y menor necesidad de mantenimiento.

Cómo activar el modo FAN

En la mayoría de los controles remotos, el FAN aparece representado con el ícono de un ventilador o aspas. Para utilizarlo, solo hay que presionar ese botón y elegir la velocidad deseada (baja, media o alta). Algunos modelos permiten regular con más detalle la intensidad del flujo de aire según la necesidad.