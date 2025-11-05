Cuándo pelea el Puma Martínez vs. Jesse Rodríguez por los títulos mundiales en Arabia Saudita

Cuándo pelea el Puma Martínez vs. Jesse Rodríguez por los títulos mundiales

Fernando "Puma" Martínez se prepara con todo para lo que será su próxima presentación contra el estadounidense Jesse "Bam" Rodríguez en Arabia Saudita. El ANB Arena de Riyadh será el escenario donde el único campeón mundial de nuestro país en la rama masculina enfrentará al también monarca por los títulos mundiales de la categoría supermosca. Cuándo pelea el oriundo de La Boca que quiere seguir haciendo historia en el boxeo.

El púgil apadrinado por la promotora de Marcos "Chino" Maidana es el dueño del cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) mientras que su rival ostenta las fajas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). De esta manera, quien resulte el vencedor se quedará con las tres y tendrá la chance de ir por el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Este último está en poder del mexicano Wibaldo García Pérez y su contrincante saldrá del que gane en pocos días en suelo saudí.

Cuándo pelean el Puma Martínez y Jesse "Bam" Rodríguez en Arabia Saudita

El combate en cuestión que tendrá lugar en el ANB Arena de Riyadh será el próximo sábado 22 de noviembre y definirá a un campeón que se quedará con los tres cinturones mencionados. Si el argentino se queda con la victoria, estará a un paso de lograr algo inédito para el boxeo de nuestro país y es que exista un boxeador que tenga todos los títulos de las cuatro entidades más importantes del deporte de los puños en simultáneo. Si bien tanto en la rama masculina como en la femenina hubo posibilidades de conseguirlo, finalmente no se concretó y ahora Martínez está muy cerca.

La cartelera de boxeo de la velada donde peleará el Puma Martínez

La última protagonista en pelear por este objetivo fue Celeste "Chucky" Alaniz, quien en noviembre del 2024 perdió ante Gabriela Fundora y no pudo quedarse con las cuatro fajas mundialistas. Más atrás quedó la doble chance de Brian Castaño contra Jermell Charlo en 2022; el "Boxi" empató en el primer cruce y en el segundo sufrió una derrota por KO siendo su última pelea hasta el momento. Está claro que el "Puma" no la tendrá nada fácil, pero se ilusiona con ganar antes del límite y con la camiseta de Boca puesta seguir pisando fuerte.

Cómo ver la pelea del Puma Martínez vs. Jesse Rodríguez en Arabia Saudita: hora, TV y cómo verla online

La transmisión del combate entre el argentino y el estadounidense desde el ANB Arena de Riyadh estará a cargo de ESPN Knockout y todo indica que comenzará cerca de la medianoche del sábado 22 de noviembre de 2025.

Cómo llegan el Puma Martínez y Bam Rodríguez a la pelea por los títulos del mundo

El argentino acumula un total de 18 victorias de las cuales 9 fueron por KO y ostenta el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de la categoría supermosca. Sus últimos dos compromisos fueron ante el japonés Kazuto Ioka a quien venció en ambas oportunidades en tierras niponas y por puntos en decisión unánime en las tarjetas. Si bien en la última le tocó caer a la lona, se levantó y cerró mejor el combate para llevarse la victoria.

Por su parte, Rodríguez lleva 22 triunfos (15 por la vía rápida), también sigue invicto y es dueño tanto del cetro del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) como de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de la misma división. Su última pelea fue ante el sudafricano Phumelela Cafu por las fajas mencionadas y lo noqueó en el décimo capítulo. Para muchos, el nacido en Texas es el principal favorito, pero tendrá a un durísimo guerrero enfrente como lo es Martínez.