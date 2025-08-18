Horas críticas y "amputación": los detalles del delicado estado de salud de Cacho Garay

El humorista Cacho Garay enfrenta horas críticas por su salud.

Cacho Garay, reconocido humorista de 71 años, fue internado de urgencia en el Hospital Italiano debido a un cuadro grave relacionado con problemas arteriales y antecedentes de diabetes, según confirmó su abogado Leonardo Pascón. El ingreso al centro médico se produjo en un estado crítico que exigió una pronta intervención por parte del equipo de profesionales. La complejidad del caso radica en las condiciones previas del artista, que incluyen enfermedades vasculares que complicaron su situación.

Tiempo atrás, cuando estaba preso, Garay había solicitado prisión domiciliaria para poder recibir un tratamiento adecuado a sus padecimientos, reflejando la seriedad de su cuadro médico. El último parte oficial indicó que el humorista deberá someterse a una limpieza quirúrgica profunda en el cuarto dedo del pie izquierdo, donde presenta un cuadro delicado que preocupa a los médicos.

Los especialistas advirtieron que, si la operación no resulta efectiva, podrían estar obligados a realizar una amputación para evitar infecciones graves y otras complicaciones que podrían poner en riesgo su vida. Tras la intervención inicial, Garay fue trasladado a una sala común, aunque permanece bajo estricta vigilancia y control médico para monitorear su evolución.

Cómo es la situación judicial de Cacho Garay

Actualmente, Garay está imputado por diez delitos, que incluyen presunto abuso sexual, violencia de género, amenazas, tenencia de armas y robo, y se prepara para un juicio oral que determinará su futuro legal.

La defensa técnica del humorista solicitó que se rechace la oposición a la elevación a juicio para que el proceso avance rápidamente tras más de dos años de investigaciones. Uno de los cargos más serios proviene de la denuncia de su expareja, Verónica Macías, que lo acusa de abuso sexual. De ser condenado, Garay podría enfrentar hasta 20 años de prisión.