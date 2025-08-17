Preocupa la salud de Cacho Garay: fue internado de urgencia .

El humorista Juan “Cacho” Garay, de 62 años, fue internado de urgencia en el Hospital Italiano luego de sufrir una descompensación vinculada a un problema arterial, lo que generó preocupación en el ámbito artístico y judicial.

De acuerdo con lo informado por el centro de salud, su cuadro se vio complejizado por antecedentes de diabetes y enfermedades vasculares que arrastra desde hace tiempo. Estos mismos problemas de salud habían sido parte de los argumentos para que solicitara la prisión domiciliaria en el marco de las causas que enfrenta en la Justicia.

El parte médico detalló que Garay fue sometido a una limpieza quirúrgica profunda en el cuarto dedo del pie izquierdo, zona afectada por la enfermedad. Sin embargo, los especialistas advirtieron que, en caso de no lograr una evolución favorable, podría ser necesaria una amputación para prevenir infecciones más graves.

Tras la primera intervención, el humorista fue trasladado a una sala común, aunque su evolución continúa bajo estricta observación médica.

Los problemas de Cacho Garay con la Justicia

Garay atraviesa, en paralelo, un complejo frente judicial: irá a juicio oral en los próximos meses para responder a diez cargos en su contra, entre ellos presunto abuso sexual, violencia de género, amenazas, robo y tenencia de armas de fuego.

La denuncia más grave fue presentada por su expareja, Verónica Macías, quien lo acusó de abuso sexual y maltrato. De ser encontrado culpable, el humorista podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión.

El delicado estado de salud de Garay se suma a la fuerte exposición pública que viene atravesando desde que se conocieron las denuncias en su contra. En Mendoza, provincia donde residía hasta que le otorgaron la prisión domiciliaria, el comediante había construido una extensa carrera dentro del humor cuyano, con presentaciones en teatros y apariciones televisivas. Sin embargo, su presente está marcado por la incertidumbre: mientras intenta estabilizar su cuadro clínico y evitar nuevas intervenciones quirúrgicas, debe preparar junto a sus abogados la estrategia de defensa para el juicio oral que podría definir los próximos años de su vida.