Efecto Milei: cayó 2% el consumo eléctrico en La Rioja y quedó por debajo del promedio nacional

La demanda de energía eléctrica en La Rioja registró en octubre una caída del 2% respecto del mismo mes de 2024, según el informe mensual de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (FUNDELEC), De esta manera, la provincia se ubicó entre los 13 distritos del país donde retrocedió el consumo.

El relevamiento toma en cuenta el uso de electricidad de usuarios residenciales, comerciales e industriales. A nivel nacional, la demanda total de energía bajó un 0,9% interanual, por lo que la caída riojana quedó por debajo del promedio del país.

Entre las provincias con mayores descensos se destacaron Misiones (-21%), Formosa (-13%), Corrientes y Chaco (-12%), Santa Fe (-6%), Jujuy y Santiago del Estero (-5%). Con bajas más moderadas se ubicaron La Rioja, Entre Ríos, Salta y Tucumán (todas con -2%) y La Pampa (-1%).

En contraste, ocho provincias mostraron incrementos en el consumo: Santa Cruz (16%), Chubut (9%), Mendoza (5%), Neuquén y Córdoba (4%), y Catamarca, San Juan y San Luis (2%). Río Negro, en tanto, mantuvo el mismo nivel de demanda que en octubre del año pasado.

El segundo consumo más bajo del año

La demanda de energía eléctrica en el país cayó 0,9% en octubre en comparación con el mismo mes de 2024, pese a tener una temperatura media menor. El décimo mes del año presentó un descenso de la demanda de energía al alcanzar los 10.585,1 gigavatios por hora (GWh) a nivel nacional frente a los 10.678,8 GWh de octubre de 2024.

Se trata del segundo consumo más bajo de este año, luego de abril cuya demanda había sido de 9.823,1 GWh. La caída también fue intermensual, ya que octubre tuvo un 0,5% menos de demanda de energía que septiembre, que alcanzó los 10.633,5 GWh.

El récord de consumo de energía eléctrica en la Argentina fue el 10 de febrero de este año, cuando se registró el máximo histórico de demanda de potencia en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) con una marca de 30.257 MW a las 14.47 y una temperatura en Gran Buenos Aires de 37,9 C°.

En el acumulado de diez meses la disminución de la demanda de energía en el país es de 0,1% respecto al mismo período del año pasado. Por su parte, las distribuidoras Edenor y Edesur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la zona del país con mayor demanda energética, prácticamente mantuvieron el mismo nivel de demanda al incrementarse solo un 0,1% en la comparación interanual.