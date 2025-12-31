Teresa Parodi habló sobre su cumpleaños en sus redes sociales.

Teresa Parodi celebró su cumpleaños número 78 con un emotivo posteo en sus redes sociales que generó una fuerte repercusión entre los seguidores del folklore argentino. La artista compartió un mensaje cargado de sensibilidad y nostalgia, en el que reflexionó sobre el paso del tiempo, la música y el camino recorrido.

Las palabras de la intérprete de Pedro Canoero y Apúrate José despertaron rápidamente mensajes de cariño, admiración y reconocimiento por parte de colegas, músicos y fanáticos. "Hoy cumplo 78 años. Cuando miro hacia atrás, lo que aparece es sólo agradecimiento. Gracias, siempre, a la música, a la familia y a la amistad. Sigo caminando con lo vivido, con lo amado, con lo ganado y lo perdido. Sigo cantando. Sigo escuchando. Sigo aprendiendo", escribió Teresa Parodi.

La publicación conmovió especialmente porque Teresa Parodi es una figura central de la música popular argentina, con una trayectoria ligada a la identidad cultural y a la canción comprometida. Se trata de una de las primeras mujeres en componer música folklórica en Argentina: todas sus canciones son propias y cuentan historias de la clase trabajadora argentina.A lo largo de los años, su voz y sus composiciones se convirtieron en referencia para el folklore contemporáneo, y su presencia sigue siendo muy valorada dentro y fuera de los escenarios.

Los comentarios que recibió el mensaje evidenciaron el respeto y el afecto que despierta su imagen. Muchos seguidores destacaron su coherencia artística, su calidez humana y la vigencia de su obra, celebrando no solo su cumpleaños sino también su legado: figuras como Marcela Morelo, Julia Zenko y Liliana Vitale le dedicaron sus mensajes a su colega.

