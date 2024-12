Benedetto rompió el silencio sobre su salida de Boca: "Agarrar del cogote"

Darío "Pipa" Benedetto rompió el silencio pocos meses después de lo que fue su repentina salida de Boca Juniors y sorprendió al mundo "Xeneize" con sus declaraciones. Es que el delantero no se fue de la mejor manera del club y lo sucedido con Diego Martínez a mitad del 2024 fue determinante para su futuro. Sin embargo, volvió a La Bombonera en carácter de hincha el fin de semana y poco después habló sobre lo que fue su alejamiento de la institución.

La realidad es que el entonces entrenador dejó de incluirlo en la lista de convocados y poco después rescindió su contrato para luego sumarse a Querétaro de México. Con la temporada culminada en tierra azteca, el atacante regresó a nuestro país y presenció el cotejo entre el equipo de Fernando Gago e Independiente por la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol con la particularidad que estuvo con La 12, la barrabrava de Boca. Sus dichos después del mencionado encuentro no pasaron desapercibidos ya que recordó momentos cargados de polémica que le tocó vivir vistiendo los colores "Azul y Oro".

"Me dolió en el alma salir. Me veía retirándome en Boca, pero preferí evitar problemas. Si no estoy cómodo en el lugar no me quedo, por más que sea Boca", esbozó el "Pipa" en el diálogo con La Nación. De esta manera, reveló el motivo principal por el que decidió dar un paso al costado de la institución a pesar de lo identificado que se sentía. A su vez, dejó en claro que en este momento su interés no pasa por volver al club como futbolista más allá del conocido fanatismo.

"No quiero meterme en el mundo Boca porque no me interesa en este momento. La pasé mal varias veces y quise agarrar del cogote a varios, ja... Me contuve porque sabía que me quedaban seis meses e iba a hablar con Román para que me diera una mano para salir", añadió Benedetto. Uno de los hechos más recordados de su paso por el "Xeneize" más allá de sus goles fue el conflicto con el defensor peruano Carlos Zambrano que trajo polémica. Aquella pelea y todo lo que vino después concluyó en su salida del equipo que se concretó a mediados del 2024, cuando Martínez estaba al frente del plantel.

Darío "Pipa" Benedetto con La 12 en la Bombonera viendo Boca vs. Independiente

Una de las imágenes del último fin de semana fue sin dudas la del propio delantero del Querétaro en la cancha, alentando al equipo contra el "Rojo" de Avellaneda en el empate 0 a 0 con el que terminó la temporada. Con una musculosa del conjunto de básquet, el "Pipa" reapareció junto a La 12, la barrabrava del club, y no se perdió este compromiso correspondiente a la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Los números de Benedetto en Boca