Ismael Serrano ya está en Argentina atravesado por la crisis del gobierno de Milei: "No les importa si fueron 30 mil"

Ismael Serrano tocará el 29 de marzo en el Movistar Arena.

Ismael Serrano es uno de los artistas más trascendentes de la música de habla hispana y ya está en Argentina en la antesala de su recital en el Movistar Arena del próximo sábado 29 de marzo. El cantante español de 51 años se mostró entusiasmado con el enfoque del show, ya que habrá una orquesta sinfónica conformada por 40 músicos, y al mismo tiempo, se mostró atravesado por la situación político-social en el país como consecuencia de las políticas del gobierno de Javier Milei.

"Estoy con mucha ilusión, están siendo conciertos muy emocionantes, tienen un carácter de celebración y los arreglos sinfónicos le imponen una épica al repertorio que hace que se convierta en una fiesta", expresó en diálogo con El Destape. El artista llegó a la Argentina el martes 25 por la madrugada, a pocas horas de la multitudinaria manifestación del 24 de marzo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en un contexto donde desde el propio gobierno plantean un discurso negacionista en torno a los desaparecidos en dictadura.

"Me preocupa no solamente por mi vínculo con Argentina y mis afectos en este país, sino también porque es un fenómeno global. Hay una ola reaccionaria que tiene como consecuencia que aparezcan personas como Milei o Trump. Europa también viene de una disyuntiva, además, en un contexto de rearme militar muy preocupante, de quiebre de consensos que hacían que ciertos derechos fueran incuestionables", sostuvo sobre el avance de la ultraderecha. En este sentido, consideró que "se aplican recetas que ya ha padecido este país, han demostrado no ser eficaces y son fruto de un fanatismo ideológico que no se corresponde con la realidad", agregó.

Ismael Serrano comenzó su gira por Latinoamérica.

Ismael no negó los problemas evidentes de cada país, pero remarcó que "la movida es encontrar las respuestas necesarias a esos problemas, evidentemente estas no son las respuestas, y como ha ocurrido en otros tiempos, para que se lleven a cabo estas recetas económicas tienen que ir acompañadas de represión, de retrocesos en términos democráticos como los que está empezando a vivir este país". Además, el creador del tema Papá cuéntame otra vez dijo que el gobierno de Javier Milei impone su propio marco de debate polarizándolo y extremándolo en ese sentido. "Ellos marcan de qué se habla, cómo se habla y en qué términos. Y como los términos son tan extremos, al final dificulta mucho cualquier tipo de debate. Los derechos humanos, la condena a lo que se vivió en dictadura… cuando no hay un consenso con respecto a eso, es muy difícil establecer un debate. Lo que están haciendo es justamente dificultar, entorpecer el debate en torno a la memoria. A ellos no les importa si fueron 30 mil, 25 mil, lo que están haciendo es retomar un poco la retórica de la dictadura".

Lo último que mencionó sobre la política y el avance de la ultraderecha es desencanto de las nuevas generaciones, ya que para él, los jóvenes "no son conscientes de los riesgos que conlleva este retroceso" y ejemplificó con lo que está ocurriendo en Europa: "Es una generación que el Estado de bienestar es algo que se da por hecho y suena algo antiguo, no conocen que es resultado de una guerra mundial que fue devastadora y tiene que ver con luchas de trabajadores que costaron muchas vidas. Cuestan mucho conseguir esos derechos, pero cuesta muy poco perderlos". Sin embargo, dijo que crecen "desencantados" al no ser protagonistas del tiempo político de este país, motivo por el cual "sienten que les han arrebatado el futuro y deciden darle una patada al tablero porque no son escuchados". Es por eso que resaltó que es el reto más importante de la clase política a los fines de "involucrar en el debate a esa gente que no se siente interpelada".

Ismael Serrano habló de la última gira de Joaquín Sabina

Joaquín Sabina se encuentra en Argentina y el lunes 24 de marzo fue el primer recital de los diez que dará en el Movistar Arena. En este contexto, Ismael Serrano habló de su compatriota y colega con cierta nostalgia, teniendo en cuenta que el artista de 76 años se retirará de los escenarios una vez finalizada la gira. "Cuesta pensar que Joaquín se vaya a retirar. Sabina es el artista que más veces he ido a ver en vivo con mis colegas, mis amigos, yo le he visto hasta en el Parque de Atracciones de Madrid, que es un lugar donde ya no se hacen conciertos", indicó.

"Me acuerdo una vez que lo fui a ver cuando yo estaba empezando en la música, dio un concierto al aire libre y nos invitaron a su casa. Fue la primera vez que yo estuve en casa de Joaquín y nos conocimos más a fondo. Aprovecharé mi instancia en Argentina para estar", afirmó Serrano. Además, se refirió al paso del tiempo, un tópico que profundizó en su último disco La canción de nuestra vida lanzado en 2023, y dijo: "No hay tantos músicos pasados los 70 que sigan sacando discos y aún esperes que te sorprendan. Hay otros artistas que ya le perdonas el hecho que haya abandonado la inspiración o la idea que te puedan emocionar, con lo cual en mi cabeza no puede procesar el hecho que se retire. Me pasa también con Serrat, creo que en cualquier momento volverá a subirse al escenario y en el caso de Joaquín, de alguna manera confío que sea también así. Yo no sé si aguantaría tantos recitales, lo veo valiente".

El show con una orquesta sinfónica de 40 músicos

Ismael Serrano está dándose el gusto, según indicó, de hacer una especie de autohomenaje repasando las canciones mas emblemáticas de su carrera. En este caso, lo hará a través de una orquesta sinfónica conformada por 40 músicos que harán vibrar a todo el Movistar Arena. "Va a ser un concierto memorable, como un hito. Un sinfónico no es algo fácil. 40 personas en un escenario que además conlleva un trabajo de preproducción importante de ensayos, de trabajo previo... es muy emocionante, porque sientes que de alguna manera la orquesta te lleva en volandas y hay otro vuelo en las canciones", explicó. En última instancia, resaltó que con su equipo trabajan con orquestas locales, por lo que exige días previos de preparación. "Es verdad que es un hito, es estresante, pero también es muy satisfactorio. Es una de las cosas quizás más satisfactorias que he hecho en mi carrera", sentenció.