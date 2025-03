La tajante decisión de Gallardo en River pensando en la Libertadores

Marcelo Gallardo tomó una fuerte decisión en River Plate a horas del debut por la Copa Libertadores de América. El conjunto "Millonari" visitará a Universitario de Perú por la primera fecha el próximo miércoles 2 de abril desde las 21:30 y buscará los tres puntos para arrancar de la mejor manera en el torneo continental. Para ello, el "Muñeco" definió al plantel que viajará para afrontar esta jornada y las que se vengan por delante en el mencionado certamen.

Es que el conjunto de Núñez ya tiene la lista de buena fe para jugar el campeonato continental e intentar consagrarse campeón por quinta vez en su historia. En ella, el DT incluyó a varios juveniles que todavía no sumaron minutos en Primera y otros que sí lo hicieron pero no tienen tanto rodaje. De hecho, hay algunos que estuvieron en las convocatorias del entrenador para el Apertura pero aún no tuvieron su esperado debut.

La lista de buena fe de River Plate para la Copa Libertadores

1. Franco Armani.

2. Federico Gattoni.

4. Gonzalo Montiel.

5. Matías Kranevitter.

6. Germán Pezzella.

7. Matías Rojas.

8. Maximiliano Meza.

9. Miguel Borja.

10. Manuel Lanzini.

11. Facundo Colidio.

14. Leandro González Pirez.

15. Sebastián Driussi.

16. Fabricio Bustos.

17. Paulo Díaz.

18. Gonzalo Martínez.

19. Gonzalo Tapia.

20. Milton Casco.

21. Marcos Acuña.

22. Kevin Castaño.

24. Enzo Pérez.

25. Jeremías Ledesma.

26. Ignacio Fernández.

28. Lucas Martínez Quarta.

29. Rodrigo Aliendro.

30. Franco Mastantuono.

31. Santiago Simón.

32. Agustín Ruberto.

33. Agustín De La Cuesta.

34. Giuliano Galoppo.

35. Giorgio Costantini.

36. Ulises Giménez.

37. Lucas Lavagnino.

38. Ian Subiabre.

39. Santiago Lencina.

40. Agustín Obregón.

41. Santiago Beltrán.

42. Jeremías Martinet.

El fixture de River en la Copa Libertadores y el Torneo Apertura