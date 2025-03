Sorpresa en River por lo que se supo del pase de Giuliano Simeone: "Conserva"

Giuliano Simeone convirtió un golazo para la Selección Argentina en la goleada por 4 a 1 contra Brasil por las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, y horas después se conoció una noticia que sorprendió a todo el mundo River Plate. El hombre de Atlético de Madrid de España e hijo del "Cholo" tuvo un paso por las inferiores de la "Banda" antes de sumarse al "Colchonero" y en Núñez podrían recibir dinero por él en el futuro. Claro que dependerá de algunas cuestiones relacionadas a una posible venta en el mercado de pases.

El delantero nacido en Italia arribó al club europeo en septiembre del 2019 con 16 años después de no haber firmado contrato con River, de donde se fue mediante la patria potestad en plena primera etapa de Marcelo Gallardo como entrenador. A raíz de ello, la entonces dirigencia comandada por Rodolfo D' Onofrio no percibió ingresos por la salida, pero la institución conserva una plusvalía. Así lo informó un periodista partidario del "Millonario" a través de las redes sociales.

River todavía conserva un 20% de plusvalía ante una futura venta de Giuliano Simeone

"Aunque se fue mediante la Patria Potestad a España para sumarse a Atlético de Madrid en 2019, cuando tenía 16 años de edad y no había firmado un contrato profesional, el club conserva una plusvalía del 20% por Giuliano Simeone, que llegó hasta la Sexta División", escribió Germán Balcarce a través de su cuenta de X (ex Twitter) sobre esta cuestión que sin dudas festejan desde Núñez teniendo en cuenta no sólo el gol del atacante contra Brasil, sino también su gran momento en el "Colchonero".

En cuanto al término plusvalía, se trata de la diferencia entre el monto de una venta inicial y el de la nueva que haga el club dueño de pase (en este caso, Atlético de Madrid). Esa misma es la que cobraría el "Millonario" en el futuro.

River conserva una plusvalía por Giuliano Simeone

Los números de Giuliano Simeone en su carrera

Clubes : Atlético de Madrid; Real Zaragoza y Deportivo Alavés.

: Atlético de Madrid; Real Zaragoza y Deportivo Alavés. Partidos jugados : 105.

: 105. Goles : 45.

: 45. Asistencias: 18.

¿Cómo se fue Giuliano Simeone de River?

Los tres hijos de Diego Simeone pasaron por las Inferiores, pero sólo Giovani llegó a debutar en Primera, antes de hacer una importante carrera en Italia. Giuliano, nacido en diciembre de 2002, es el menor de los tres, y estuvo en las juveniles hasta el 2019, cuando partió desde la Sexta a España.

En ese entonces, con 16 años y sin tener su primer contrato firmado en la "Banda", el "Cholo" se lo llevó a Atlético de Madrid, que lo sumó a sus divisiones formativas. Al no tener vínculo, FIFA aprobó el traspaso pero River no recibió dinero. Aunque, en 2020, el delantero firmó el primer contrato en el equipo español y allí sí el "Millonario" cobró 165.000 euros en concepto de derechos de formación.