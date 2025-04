Lo borró Gago y "está triste": el calvario que vive una figura de Boca

El jugador de Boca que emitió una contundente respuesta tras ser borrado por Fernando Gago.

En Boca Juniors se dio una curiosa situación sobre la tarde de este viernes. Luego de que Fernando Gago entregara la lista de concetrados para enfrentar a Belgrano de Córdoba el sábado, Frank Fabra decidió romper el silencio tras ser borrado por el entrenador una vez más en lo que va del 2025.

Minutos después de que se conocieran los futbolistas que concentrarán para viajar a la provincia cordobesa, Fabra subió un video a sus redes sociales en el que deja en claro su tristeza por volver a quedar marginado por Gago, quien no viene contando con el colombiano y que finaliza su contrato en diciembre del corriente año.

En una charla junto a su hijo, Fabra le pregunta a quién consentirá hoy. El pequeño, sin vueltas, le contesta: "A mi papá, porque está triste y no lo concentraron para el partido". Luego, cuando el lateral izquierdo le pregunta sobre cómo se siente por no haber sido tenido en cuenta para el encuentro ante el "Pirata", el chico responde: "Triste, está triste mi papá".

La acción del futbolista de 34 años no parece casual, más aún si se te tiene en cuenta que, ante Belgrano, sumará diez partidos sin ser convocado desde que comenzó la temporada. A pesar de que en su puesto hay competencia fuerte, con Lautaro Blanco y Marcelo Saracchi, la determinación del entrenador pareciera tener que ver con algo más allá de lo futbolístico y su futuro está cada vez más lejos del "Xeneize".

Los números de Frank Fabra en Boca Juniors

Partidos: 243 (2 en 2025).

Goles: 14.

Asistencias: 32.

Boca le hará juicio a un jugador que difamó a Riquelme y su hermano

Boca, a través del departamento de Legales, denunciará en la Justicia a Leonel Coira, exjugador del "Xeneize" con actualidad en Puerto Rico. El mediocampista había denunciado a Cristian Riquelme, hermano de Juan Román Riquelme, de querer imponerle un representante para jugar en la Primera y de ser el supuesto responsable de su salida del club.

Según manifestó TyC Sports, el club denunciará al jugador de 21 años de Metropolitan FA por "calumnias e injurias con falso testimonio". Las personas encargadas en llevar adelante el caso, aseguran que Coira mintió en su versión, ya que se le brindó una relación sin diferencias a la de otros jugadores de inferiores de la institución y que se quedó libre por no ser tenido en cuenta en el proyecto futbolístico.

Qué dijo Leonel Coira sobre Riquelme en Boca

En una entrevista con BolaVip, el jugador que tuvo un breve paso por Godoy Cruz de Mendoza había tenido duras palabras con la forma en la que se maneja el Presidente y su hermano, Cristian, que forma parte de la vida de las divisiones inferiores de la entidad de La Ribera. "Yo subí a Primera a los 17 años con Russo, ahí estuve con (Carlos) Tevez, (Sebastián) Villa, (Carlos) Zambrano. A mí (Miguel Ángel) Russo me empezó a subir cuando estaba en Sexta y anduve muy bien. Después en Quinta (División), el hermano de Riquelme me ofreció un representante. Yo le dije que no, y cuando le dije que no, se me vino abajo todo”, comenzó diciendo.

Luego, continuó: "Se me acercó el Chelo (Marcelo) Delgado y me dijo que me querían firmar, que no iban a aparentar que eran mis representantes y que me iban a poner otro. Yo decía que si le firmaba a ellos y se iban, no iba a tener con quien quedarme, por eso les dije que no". Coira expresó que ese rechazo fue determinante para su futuro en el club, a pesar de un supuesto interés de dos entrenadores en contar con él. "Les dije que no y ya me empezaron a mandar al banco, no me citaban aunque hacía las cosas bien en Quinta. Arranqué en Cuarta y también me tiraban abajo”, agregó.

“Yo amo a Boca, con otra dirigencia vuelvo a Boca y estoy seguro de que voy a volver. Lo que me hizo Riquelme fue feo. Cuando Almirón vino, que no era de la mano de ellos como (Mariano) Herrón, (Hugo) Ibarra, (Sebastián) Battaglia, que tenían la orden de que yo no podía subir, me vio en un partido en Cuarta y me subió. Le habrá dicho que no me podía poner, y listo, me limpiaron”, explicó. Coira era una de las máximas proyecciones del club, incluso tuvo experiencias en como Real Madrid y Valencia, antes de brillar en la Cuarta división "Xeneize". Sin embargo, con el correr del tiempo no pudo asentarse, no tuvo lugar en Primera y se terminó yendo con el pase en su poder.

Para finalizar, el mediapunta explicó: “En Boca tenía un semi contrato hasta los 18. Yo tenía que firmar un contrato, estaba pactado en la época de Angelici y estaba firmado. Llegó Riquelme y se hizo el pelotudo, no hicimos nada. Entonces yo me agarré de eso, ‘o vamos a juicio o me dejás libre’". Y cerró: "Román no da la cara. Mandó gente a hablar conmigo. Como yo hay un montón de chicos a los que les pasó lo mismo. Se manejan mal”.