Sonríe Gago: Boca recuperó a un referente a tres semanas del Superclásico

Quién es el jugador que volvió a entrenar a la par de sus compañeros en el 'Xeneize'.

Boca Juniors es en la actualidad uno de los punteros del fútbol argentino: con 26 puntos en 12 fechas, lidera en la Zona A del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional 2025 y buscará en las próximas semanas asegurar su clasificación a la fase eliminatoria. Sin competencias internacionales y con todas las energías puestas en el ámbito local, el 'Xeneize' recuperó en esta recta a final a uno de los referentes del plantel dirigido por Fernando Gago, quien no suma minutos desde el año pasado por lesión.

Según informó el periodista de ESPN Diego Monroig, Cristian Lema volvió a entrenar a la par del grupo este miércoles y está disponible para el próximo enfrentamiento ante Belgrano de Córdoba, el sábado 12 de abril en condición de visitante. El central de 35 años se desgarró el cuádriceps izquierdo en marzo y tampoco estuvo en la pretemporada por una lesión en su tobillo; su último partido oficial con el club fue el 27 de octubre de 2024, en un empate por 1 a 1 frente a Deportivo Riestra. El regreso del zaguero con pasado en Newell's Old Boys es una gran noticia para el DT, que suma una alternativa en la defensa a menos de tres semanas del Superclásico frente a River Plate.

Cómo llega Ander Herrera para el Superclásico, una de las bajas más importantes de Boca

Con una publicación breve en los canales oficiales, la entidad de La Ribera comunicó que el mediocampista español padeció un desgarro de grado dos en el cuádriceps derecho, que le demandará alrededor de 25 días de recuperación, justamente los que faltan para el choque con River del próximo domingo 27 de abril. De esta manera, el europeo que apenas acumula siete juegos con estos colores intentará estar frente al 'Millonario', aunque no estará en óptimas condiciones desde lo físico.

El fixture de Boca: los próximos partidos por el Torneo Apertura 2025

Fecha 13 | Belgrano de Córdoba vs. Boca - Sábado 12 de abril a las 20.30 hs.

- Sábado 12 de abril a las 20.30 hs. Fecha 14 | Boca vs. Estudiantes de La Plata - Sábado 19 de abril a las 20.30 hs.

vs. Estudiantes de La Plata - Sábado 19 de abril a las 20.30 hs. Fecha 15 | River Plate vs. Boca - Domingo 27 de abril a las 15.30 hs.

- Domingo 27 de abril a las 15.30 hs. Fecha 16 | Tigre vs. Boca - Domingo 4 de mayo, horario a definirse.

El conjunto de La Ribera viene de vencer a Barracas Central por 1 a 0 y es único líder en la Zona A.

Fernando Gago repasó su peor momento en Boca y explicó por qué rota tanto: "Nunca"

Fernando Gago recordó su peor momento como entrenador de Boca Juniors y explicó por qué cambia tanto la formación del equipo, partido tras partido. El director técnico de 38 años le brindó una entrevista a ESPN 12, el programa de televisión conducido por Mariano Closs, y se refirió a todos los temas que les interesan a los hinchas del "Xeneize".

En la nota, "Pintita" se refirió a la crisis que vivió después de la eliminación en la Copa Libertadores 2025 ante Alianza Lima de Perú. También se pronunció sobre el rol de Carlos Palacios en el equipo, el peso de lo que significa dirigir al cuadro de La Ribera, la evolución en el rendimiento encuentro tras encuentro y las exigencias al plantel profesional en cuanto a la disciplina dentro y fuera de la cancha. Por último, sentenció que "con Cristian Fabbiani no pasa nada", que no sabe si Ander Herrera llegará al Superclásico ante River Plate y que "es mentira que Frank Fabra pidió no jugar más en La Bombonera".