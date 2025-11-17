Un reconocido periodista español lapidó a Dibu Martínez.

Un reconocido periodista deportivo de España atacó a Emiliano "Dibu" Martínez y sostuvo que el arquero de la Selección Argentina está sobrevalorado. A pesar de que ganó todo con la "Albiceleste" y se quedó con dos Guantes de Oro al mejor portero del mundo, "Mister Chip" cruzó al marplatense de 33 años durante la entrevista con el programa Despejados.

A la hora de elegir a un jugador de fútbol sobrevalorado, el comunicador que en nuestro país simpatiza por Independiente, justamente el club en el que surgió el guardavalla, minimizó el trabajo de "Emi" bajo los tres palos. Si bien destacó las grandes cualidades del sudamericano para los penales, finalmente le cambió el apodo y lo trató de "Humo Martínez".

Mister Chip cruzó a Dibu Martínez desde España: "Humazo histórico"

Simplemente al escuchar el nombre del argentino, el periodista europeo lanzó varias veces: “Pfff... O sea, humazo, humazo, humazo histórico”. “Creo que está en su justa medida...”, le planteó su compañero Nahuel Miranda. “¿Justa medida qué? ¿Haber ganado dos Balones de Oro al mejor portero del mundo? ¿Eso es justa medida?“, le contestó crudamente quien tiene más de cuatro millones de seguidores entre sus cuentas oficiales de Instagram y X (ex Twitter).

A plena defensa del marplatense, Miranda le recordó a su colega y compatriota que “lo que ha hecho con Argentina es algo que pesa mucho eso... La gente se ríe mucho (Randal) Kolo Muani y es un paradón descomunal. De hecho, esta te va a fastidiar mucho, la parada de Dibu a Kolo Muani es mejor que la de (Iker) Casillas a (Arjen) Robben”. "Ok, ok, me parece bien...", aceptó el entrevistado. No obstante, continuó con sus dardos para el ex Arsenal: “Humazo. Humo. En lugar de Dibu, Humo Martínez. Necesito que además de ver a la Selección Argentina en los Mundiales, en las Copas América, necesito que veas al Aston Villa. Por favor”.

Cuando Miranda dijo que "Dibu" Martínez “tuvo aquella famosa parada de penales contra Lille” en las semifinales de la Conference League, Mr. Chip contraatacó nuevamente: “Fijate de las cosas que se acuerda, se acuerda de una parada a Kolo Muani y de una tanda de penales”. Igualmente, admitió: “En las tandas te digo que para mí es el número uno del mundo, indiscutible. Y un poquito por detrás, (Gianluigi) Donnarumma. Indiscutible. Pero no estamos hablando de ser un para penales, estamos hablando de ser el mejor portero del mundo. Y es que se ha llevado el premio dos años seguidos. Que te mires al Aston Villa, que también cuenta. No solamente cuentan los seis partidos de la Copa América”.

A pura ironía y con un tono sobrador, el experto en estadísticas español se refirió al club en el que se encuentra el ex Getafe a sus 33 años: “¿Está todavía en el Aston Villa? Pero si se despidió al final de la temporada pasada... No sabía que estaba en el Aston Villa. ¿En serio? Pero si se despidió. Dijo adiós a todos. Se despidió porque lo iban a fichar el Liverpool, el City, el Bayern, el Madrid y el Barca. No ha vuelto, me estás vacilando. En serio. El Dibu se despidió de todo el mundo, llorando entre lágrimas: ‘Pero qué voy a hacer, es que me va a llamar el Liverpool’. ¿En serio está en el Aston Villa todavía? Me estás vacilando". "El domingo que viene veré el partido del Aston Villa, seguro que no está. Al Dibu lo daba en el Bayern, pensé que era el portero suplente de Neuer", disparó, filoso.

Mister Chip lapidó a "Dibu" Martínez.

Cuando otro de los programas le aclaró en pleno programa que "Dibu" Martínez puede llegar a ganar otro Guante de Oro al mejor arquero del Mundial 2026, Mister Chip le devolvió: “Si esa va ser tanda de penales, no tengo ninguna duda. En la Copa América que gana Argentina, en la primera, es clave contra Colombia, tanda de penales. En la última Copa América que gana Argentina, absolutamente clave en un partido que Argentina se le atragantó contra Ecuador. Y en el Mundial dos tandas de penales, una contra Holanda y otra contra Francia. Así que ahí no vamos a discutir. Ahí es el número 1″. Por último, el ibérico insistió con que "hay que verlo en el Aston Villa” y concluyó con más sarcasmo: "Este año donde esté, que no creo que siga en el Aston Villa porque se despidió, hay que verle en su club para saber. No sé dónde está, pero sé que no es en Aston Villa y hay que verle claro”.