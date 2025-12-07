Fuerte caída en la venta de autos usados en noviembre

La venta de autos usados sufrió una marcada caída en noviembre y encendió señales de alerta en el mercado automotor argentino. Según datos oficiales de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se comercializaron 132.089 unidades, lo que implicó una baja del 12,62% respecto de igual mes de 2024, cuando se habían transferido 151.174 vehículos. Además, si se compara con octubre, cuando se habían vendido 166.285 unidades, la retracción fue aún más pronunciada y alcanzó el 20,56%.

Sin embargo, al observar el acumulado entre enero y noviembre de 2025, el panorama resulta más alentador, ya que se vendieron 1.735.030 vehículos usados, lo que representó un incremento del 9,48% frente al mismo período de 2024, cuando se habían comercializado 1.584.756 unidades. De esta manera, aunque noviembre mostró un retroceso marcado, el balance parcial del año mantiene un crecimiento sostenido en la demanda.

Cuáles son los modelos de autos más vendidos

En cuanto a las preferencias de los compradores, el Volkswagen Gol y Trend volvió a liderar el ranking con 7.083 unidades transferidas. A continuación, se ubicaron la Toyota Hilux con 5.243 operaciones, el Corsa y Classic con 3.811, la Ford Ranger con 3.627 y la Volkswagen Amarok con 3.580. Asimismo, modelos como la Ford EcoSport (2.718), el Toyota Corolla (2.695), el Peugeot 208 (2.506), el Fiat Palio (2.416) y el Ford Ka (2.284) completaron el listado de los diez más vendidos. Estos números confirman la vigencia de los compactos y las camionetas, que siguen siendo los segmentos más buscados por su versatilidad y relación entre precio y prestaciones.

Por otra parte, el presidente de la CCA, Alberto Príncipe, explicó que “se esperaba un repunte de las ventas tras las elecciones, pero esto no sucedió”. En ese sentido, sostuvo que noviembre fue “un mes atípico para todos los mercados relacionados con el sector automotor” y confió en que diciembre pueda mostrar una recuperación en el nivel de consultas y operaciones. Según el dirigente, el contexto actual ofrece oportunidades para quienes buscan adquirir un usado a precios razonables, ya que la oferta se mantiene amplia y con valores competitivos.

Las ventas de autos usados en todo el país

Al mismo tiempo, el interior del país continúa mostrando un papel relevante en la tracción de las ventas, pese a la baja general. Las provincias con mayores crecimientos acumulados en el período enero-noviembre fueron Formosa (30,42%), Santiago del Estero (26,11%), Neuquén (26,05%), Catamarca (19,48%), Jujuy (19,11%) y La Rioja (18,24%). A ellas se suman Salta (18,19%), Chubut (16,67%), Río Negro (16,09%) y Chaco (15,31%), todas con incrementos superiores al 15%. En cambio, los distritos de mayor volumen, como la Provincia de Buenos Aires (7,82%), Santa Fe (7,10%) y la Ciudad de Buenos Aires (4,43%), mostraron avances más moderados.