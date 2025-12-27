Lo quería River y fue ofrecido a Boca: el jugador que podría sumarse al equipo de Riquelme

Fue ofrecido a Boca: el jugador que puede ser refuerzo del equipo de Riquelme

Días después de estar en el radar de River Plate para ser refuerzo en el actual mercado de pases, un jugador del fútbol argentino fue ofrecido a Boca Juniors. Está claro que el "Xeneize" jugará la Copa Libertadores 2026 mientras que el "Millonario" buscará la Sudamericana, por lo que hay otra diferencia grande entre ambos que seduciría más al mediocampista.

Si bien todavía no se iniciaron las negociaciones correspondientes con Juan Román Riquelme y compañía, los hinchas del club de la Ribera se ilusionan con la posibilidad de contar con un multicampeón entre sus filas: Santiago Ascacibar, actualmente en Estudiantes de La Plata, termina su contrato en diciembre del 2026 y analiza cambiar de equipo.

El volante de 28 años coronó un gran 2025, siendo titular indiscutido y capitán en los títulos conseguidos por el "Pincha". Tras campeonar en el Torneo Clausura vs. Racing y el Trofeo de Campeones contra Platense, todavía integra el plantel comandado por Eduardo Domínguez, quien también sonó fuerte en las paredes de La Bombonera para reemplazar a Claudio Úbeda.

Ahora, Ascacibar es quien aparece como una buena opción para reforzar el mediocampo en el que hoy, Boca cuenta con la experiencia de Leandro Paredes y la juventud de Milton Delgado. A ellos se suman Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Williams Alarcón y, en caso de seguir en la institución, el vasco Ander Herrera.

Ascacibar fue ofrecido a Boca y se perfila para jugar en el equipo de Riquelme

Según aseguró el periodista partidario del club, Leandro "Tato" Aguilera, el "Ruso" fue ofrecido a Boca en este mercado de pases. Por medio del entorno del jugador le hicieron saber a la dirigencia que hay interés de que el traspaso se dé y la dirigencia de Boca comenzó a moverse, aunque sin realizar ofrecimientos formales. Es importante aclarar que Ascacibar no quiere irse por la cláusula -cerca a los 6 millones de dólares-, en forma de agradecimiento con Estudiantes.

"Contra Boca y River podemos competir y no hablo mal de ellos. Yo haría lo mismo (buscar jugadores del fútbol local) si tuviera la posibilidad y me diera la economía. Al Ruso lo queremos retener pero nos da el cuero hasta un punto", dijo Juan Sebastián Verón hace unos días. Y agregó: "Hay una cuestión económica en la que, llegado el punto, no vamos a poder competir y ahí decidirá él. Nosotros lo vamos a acompañar, hizo un esfuerzo grande para volver".

De esta manera, el que quedaría descartado en la competencia para quedarse con el capitán de Estudiantes es el River de Marcelo Gallardo. En lo que va del mercado, cabe señalar, los de Núñez ya sumaron a Aníbal Moreno de Palmeiras y Fausto Vera de Atlético Mineiro en esa zona de la cancha.

De todas maneras, el que puso paños fríos a esta situación fue el colega Marcos Bonocore dando a entender que en Boca no sería una prioridad porque buscan reforzar otros puestos. Uno de ellos es la delantera, en la que se unirá el colombiano Marino Hinestroza junto a otros dos delanteros más. Ahora, todo dependerá de que las charlas lleguen a buen puerto y que el "Ruso" finalmente se calce la "Azul y Oro".

Los números del Rusito Ascacibar en su carrera

Clubes : Estudiantes de La Plata, VfB Stuttgart y Herta Berlín de Alemania; Cremonese de Italia.

: Estudiantes de La Plata, VfB Stuttgart y Herta Berlín de Alemania; Cremonese de Italia. Partidos jugados : 335.

: 335. Goles : 20.

: 20. Asistencias : 11.

: 11. Títulos: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga Profesional 2024, Trofeo de Campeones 2024 y 2025; Torneo Clausura 2025, todos con Estudiantes de La Plata.



Santiago Ascacibar, de ser ofrecido a River a un paso de jugar en Boca

Qué dijo Ascacibar sobre el interés de Boca y River en él

Las veces que se le consultó sobre la chance de dejar Estudiantes de La Plata a lo largo del 2025, el volante fue más que claro. En cuanto al "Xeneize" reveló que tuvo charlas por medio de un acercamiento pero nunca se concretó su arribo.

Por otro lado, en agosto habló sobre el "Millonario" y sostuvo que los dos planteles son muy buenos, los mejores de Argentina y que en Núñez al conocer a Enzo Pérez -queda libre el 31 de diciembre- estaría más adaptado. Ahora, con la salida de Enzo, sus dichos quedaron en el pasado.