¿Lo llamará Riquelme? La figura del fútbol argentino que "quiere jugar en Boca"

El jugador espera que desde Boca le hagan una oferta formal de jugar en el club que es hincha.

El mercado de pases del fútbol argentino se encuentra en un punto más que elevado y esto expone que un jugador muy codiciado estaría esperando el llamado de Juan Román Riquelme porque quiere ponerse la camiseta de Boca en la próxima temporada. Lo particular de este interés es que se trata de un volante que puso en duda su continuidad en su vigente club y solo esperan que la oferta se materialice para que comiencen las negociaciones.

Hace unas semanas, el nombre de Santiago Ascacibar se encontraba asociado de gran manera a River porque Marcelo Gallardo estaba en la búsqueda de un volante central que le permita reemplazar a Enzo Pérez, que no renovará y quedará libre a partir del próximo jueves 1 de enero. Sin embargo, se inclinaron por Aníbal Moreno porque mostró una mayor predisposición al negociar y Palmeiras necesitaba sacárselo de encima para no tener que pagarle ciertas regalías a Racing por tenerlo dentro de su plantel de cara al 2026.

Al parecer Boca tendría otras preocupaciones en el mercado de pases y Ascacibar no sería prioridad

Esto generó que el camino quede limpio en lo que respecta al fútbol argentino. “Desde el círculo cercano de Santiago Ascacibar te dicen que quiere jugar en Boca. Yo creo que Boca todavía no se decidió, que Riquelme sabe que Ascacibar quiere jugar en Boca. Se sabe“, expresó el periodista Gastón Edul en TyC Sports. De acuerdo con ciertos trascendidos, Estudiantes de La Plata pretendería una cifra que rondaría en los 7 millones de dólares para aceptar una negociación y que la misma cuenta con chances de obtener cierto grado de éxito.

Aunque pareciera que hay otro problema y que se encuentra vinculado con lo que el plantel del Xeneize necesita en el mercado de pases. No es casualidad alguna que se hayan hecho esfuerzos para sumar un delantero como es el caso de Marino Hinestroza y los rumores de charlas con Miguel Borja. Por ende, el puesto de volante sería uno que dispone de ciertas urgencias. "El tema es que no sé si lo quieren", agregó el periodista.

De hecho, se debe considerar que Felipe Loyola de Independiente podría ser la primera alternativa para Boca en este mercado y que Santiago Ascacibar quede relegado al segundo lugar. La confirmación de que el DT continuará en su cargo puede que entregue novedades sobre los movimientos que se darán pensando en la captación de refuerzos.

¿Hinestroza jugará o no en Boca?

"De acuerdo con su política institucional, no se realizan comentarios públicos sobre negociaciones en curso. Los acuerdos relacionados con transferencias de jugadores se comunican únicamente cuando han sido plenamente concluidos y formalizados", expresó Atlético Nacional en sus redes sociales sobre el estado de las charlas con Boca por Marino Hinestroza. Un documento que desmiente que se haya alcanzado un pacto como muchos medios nacionales y extranjeros habían anunciado después de la Navidad.

El principal problema reside en que hay una diferencia entre el dinero que el conjunto colombiano debe compartir con Columbus Crew de la MLS que dispone de un 50% de la ficha y el dinero correspondiente a un porcentaje a una futura venta. Si las charlas no alcanzan un entendimiento dentro de poco es muy probable que el atacante no esté en el comienzo de la pretemporada.