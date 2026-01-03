¿Por qué Advíncula no tiene asegurada su continuidad en Boca?

La pretemporada 2026 de Boca se encuentra en marcha y esta expone que los jugadores volvieron a encontrarse en el predio de Ezeiza. La particularidad está en la continuidad de Luis Advíncula que tendría chances concretas de marcharse de la institución en este mercado de pases. Una decisión que estaría marcada por un elemento extrafutbolístico.

En la vuelta a los entrenamientos, el cuerpo técnico de Claudio Úbeda realizó una separación porque el plantel profesional entrenó por un lado y en otro sector se pudo apreciar a aquellos jugadores que regresaron de sus respectivos préstamos que se moverán de manera diferenciada hasta que consigan club. El peruano estuvo en el primer grupo, pero pareciera que podría darse por un pequeño tiempo esta continuidad.

"Un asunto familiar de Advíncula hace que piense en su salida para volver a Perú", expresan desde Planeta BJ. No obstante, hay una serie de detalles que de momento frenan la posibilidad de que se vaya a materializarse el deseo personal que Luis Advíncula dispone. El primero es que no hay registro de una propuesta formal por parte de algún equipo peruano que esté decidido a negociar con Boca su salida. Cabe recordar que la incorporación del jugador demandó una inversión de 2.2 millones de euros.

Por otro lado, un elemento para nada menor es que el jugador dispone de un salario elevado para lo que concierne al fútbol peruano y en caso de haber una propuesta va a tener que aceptar reducirse sus ingresos de manera más que significativa. También está la posibilidad de que salga libre del Xeneize y que el dinero del traspaso vaya a salario. Aunque esta segunda opción no está contemplada porque la dirigencia de Juan Román Riquelme en muy pocos casos decide entregar la salida bajo libertad de acción.

Un interesado que podría llegar a avanzar por Luis Advíncula es Alianza Lima. "El interés del club está. Ojalá se pueda concretar porque tampoco es fácil. Aún pertenece a Boca Juniors, tiene un año más de contrato y tendría que haber muchas negociaciones de por medio. Es un gran jugador, para mí uno de los mejores marcadores derechos, y creo que le vendría bien al equipo”, señaló Carlos Zambrano, en Latina Deportes. "He hablado con él, ojalá se pueda concretar eso. Lo he dicho muchas veces, él es hincha aliancista, pero también tiene un sentimiento por Sporting Cristal. Pero ya depende de las decisiones de él al final, el jugador decide al final“.

Se frenaron las charlas con Argentinos Juniors por Blondel

Hasta hace unos días, la salida de Lucas Blondel a Argentinos Juniors estaba a detalles de concretarse pero en las últimas horas las charlas adquirieron un nuevo color y pareciera que Boca va a congelar todo por unos días. Lo que se desprende es que Claudio Úbeda dejará que se marchará un solo lateral derecho del plantel. Es por ello que, ante la posible baja de Luis Advíncula, consideran mantener al exjugador de Tigre.

Sin embargo, es una decisión que se deberá tomar con cierta rapidez porque el conjunto de La Paternal necesita reforzase en dicho sector y a semanas de que comience el Torneo Apertura no puede esperar demasiado. Mientras que el Xeneize requiere de claridad sobre los jugadores que tendrá a disposición para afrontar la primera parte de la temporada.