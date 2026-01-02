Dybala a Boca: la escandalosa medida de la Roma con el argentino en el mercado de pases

La escandalosa medida de la Roma desde Italia que acercaría a Dybala a Boca

Las chances de que Paulo Dybala sea refuerzo de Boca Juniors en un futuro no muy lejano toman cada vez más fuerzas. Desde Italia se filtró la posible medida que puede tomar la Roma que puede derivar en el arribo de la "Joya" al conjunto "Azul y Oro" en los próximos meses, lo cual sin dudas sería de gran ayuda para afrontar un 2026 con torneos locales y Copa Libertadores por delante. Por supuesto, todo lo dirá el tiempo mientras que el atacante campeón del mundo con la Selección Argentina sigue en Europa.

Mientras tanto, en el "Xeneize", Juan Román Riquelme en la llegada de refuerzos en el mercado de pases como es el caso del colombiano Marino Hinestroza. Este último todavía no pudo arreglar su desvinculación de Atlético Nacional, por lo que no pudo firmar contrato y ser parte del plantel liderado por Claudio Úbeda. Igualmente, lo cierto es que si la "Loba" toma dicha decisión con él, recién podría arribar a mediados del 2026 y no antes.

La medida que puede tomar la Roma de Italia que acercaría a Dybala a Boca

El medio italiano Reppublica confirmó que la Roma está ante la oportunidad de ofrecerle al jugador de la "Albiceleste" un contrato con una considerable baja de sueldo. Actualmente cobra un total de 8 millones de euros, lo cual bajaría cerca de un 70% en sus ingresos, pero la decisión final de aceptar quedaría en manos del futbolista. Por supuesto, la propuesta todavía no existió, por lo que sólo es un rumor con respecto al futuro, pero de concretarse se puede ver como una chance para salir de dicho club y acercarse a Boca.

Por otro lado, con respecto al interés del cordobés surgido en Instituto se supo que no sólo es hincha, sino que también no lo descartaría. De hecho, el periodista Gastón Edul aseguró que Juan Román Riquelme y compañía esperarán que culmine su contrato el 30 de junio para que se resuelva la situación y luego avanzar mientras es también pretendido desde Arabia Saudita. Por otro lado, Leandro "Tato" Aguilera sostuvo que la dirigencia lo llamó y el atacante pidió que esperen hasta el mencionado mes.

Paulo Dybala podría jugar en Boca tras la decisión que tomaría la Roma de Italia

Qué dijo el DT de la Roma sobre el futuro de Dybala en medio del interés de Boca

En la conferencia de prensa posterior al triunfo de la "Loba" por 3 a 1 contra el Genoa en la fecha 17 de la Serie A de Italia, Gian Piero Gasperini hizo referencia a lo que puede pasar con la "Joya" de acá en más. Con sus palabras, el DT dejó en claro que la "Roma no tiene otros jugadores de tanta calidad. Cuando él está en forma el juego ofensivo se desarrolla completamente diferente". Por otro lado, agregó que "si no está lesionado, juega. Cuando no está en las mismas condiciones o tiene alguna dolencia, no responde en los partidos como en el de esta noche".

Las estadísticas de Dybala en su carrera