Calendario de Boca Juniors en 2026: fechas de partidos, fixture, rivales y competencias que juega

El entrenador de Boca Claudio Úbeda.

Boca Juniors se enfrenta a un año que puede ser muy importante. Se trata de una temporada en la que el Xeneize volverá a la Copa Libertadores después de una ausencia de dos años, entre los cuales queda la espina para el conjunto de La Ribera de perder en el repechaje de la última edición (fase 2) frente a Alianza Lima. Algo de lo que rápidamente se quiere olvidar el club para reencontrarse con el éxito.

El club presidido por Juan Román Riquelme logró tener una buena actuación en la tabla anual, donde terminó segundo solo por detrás de Rosario Central. Pero la espina que le queda al equipo azul y oro es la de no conseguir en todo 2025 un título. Y la sequía ya alcanza los tres años, desde aquella Supercopa Argentina obtenida en marzo de 2022. Por lo que el objetivo es finalmente ganar algo.

Qué partidos tendrá por delante Boca en todas las competencias

Torneo Apertura

Fecha 1 - Boca vs. Deportivo Riestra - Fin de semana del 25 de enero.

Fecha 2 - Estudiantes vs. Boca - Semana del 28 de enero.

Fecha 3 - Boca vs. Newell's - Fin de semana del 1 de febrero.

Fecha 4 - Vélez vs. Boca - Fin de semana del 8 de febrero.

Fecha 5 - Boca vs. Platense - Fin de semana del 15 de febrero.

Fecha 6 - Boca vs. Racing (interzonal) - Fin de semana del 22 de febrero.

Fecha 7 - Lanús vs. Boca - Semana del 25 de febrero.

Fecha 8 - Boca vs. Gimnasia de Mendoza - Fin de semana del 1 de marzo.

Fecha 9 - Central Córdoba vs. Boca - Fin de semana del 8 de marzo.

Fecha 10 - Boca vs. San Lorenzo - Semana del 11 de marzo.

Fecha 11 - Unión vs. Boca - Fin de semana del 15 de marzo.

Fecha 12 - Boca vs. Instituto - Fin de semana del 22 de marzo.

Fecha 13 - Talleres vs. Boca - Fin de semana del 5 de abril.

Fecha 14 - Boca vs. Independiente - Fin de semana del 12 de abril.

Fecha 15 - River vs. Boca (interzonal) - Fin de semana del 19 de abril.

Fecha 16 - Defensa y Justicia vs. Boca - Fin de semana del 26 de abril.

Leandro Paredes abraza a Úbeda tras ganar el último Superclásico.

Copa Libertadores

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde Boca conocerá los rivales que deberán sortear para meterse en instancias de eliminación directa, será el 18 de marzo. La primera fecha está estipulada para la semana del 7 de abril. Pero aún le falta saber quiénes serán los equipos que jugarán contra el conjunto Xeneize, algo que se conocerá muy pronto. Sus rivales saldrán de los siguientes bombos (uno de cada uno):