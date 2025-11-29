El modelo de educación pública de Formosa volvió a destacarse en el VII Encuentro de Prácticas Innovadoras

La provincia de Formosa volvió a poner en escena su modelo de educación pública con la realización del VII Encuentro de Socialización de Prácticas Profesionalizantes Innovadoras, una instancia regional que busca fortalecer las trayectorias formativas y mostrar hacia el país las políticas educativas locales. La actividad tuvo lugar este miércoles 26 en los galpones “C” y “G” del Predio Ferial de la Costanera Vuelta Fermoza y fue organizada por la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Cultura y Educación.

Desde la cartera educativa provincial destacaron que no se trata solo de una exposición de trabajos, sino de una herramienta de gestión para consolidar la calidad educativa en todos los niveles. “Estos encuentros son fundamentales, porque contrarrestan lo que hace la Nación a nivel educación en general”, sostuvo el subsecretario de Educación, Luis Alberto Ramírez Méndez, en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

El funcionario subrayó que el encuentro permite visibilizar ante otras provincias los avances de Formosa en materia educativa. En este marco, definió la jornada como un “espacio de aprendizaje” que permite “demostrar al país lo que es Formosa en materia educativa” y se inscribe en la visión de la provincia de consolidarse como referente en el “costado norte de la Patria”, tanto por su cobertura territorial como por sus resultados en ferias, olimpíadas y evaluaciones.

Ramírez Méndez evaluó el ciclo lectivo 2025 como “muy positivo” y lo vinculó directamente con la expansión de la educación superior no universitaria en el interior. Señaló que en los últimos años se implementaron nuevos institutos en distintos puntos del territorio, superando hoy las 30 instituciones de nivel superior. Esta red de institutos es la base para "garantizar el acceso a la formación docente, técnica y artística sin que los jóvenes deban migrar a grandes centros urbanos", subrayó.

En esa línea, el subsecretario recordó que Formosa tuvo un rol protagónico en las ferias de ciencias a nivel nacional, donde “Formosa salió primero en todo”, y remarcó que las escuelas técnicas alcanzaron primeros puestos no solo en el orden nacional, sino también en la región del Noreste (NEA). Para la gestión provincial, estos logros funcionan como indicadores de que la inversión en infraestructura, capacitación y acompañamiento pedagógico se traduce en resultados concretos.

De cara al 2026, el funcionario anticipó que se profundizará el trabajo en territorio con equipos técnicos que ya recorren el interior. La prioridad será intensificar las capacitaciones y el acompañamiento en los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior, con el objetivo de sostener la calidad educativa y reducir brechas entre la capital y las localidades más alejadas.

En ese contexto, el director de Educación Superior, Elvio Rubén López, puso el foco en el carácter profesionalizante del encuentro. Explicó que estas prácticas “tienen la característica, desde hace un par de años, de contar con una innovación”, y remarcó que son determinantes para que los futuros profesionales puedan insertarse en el mundo laboral “con las competencias necesarias”, de modo que sus servicios sean demandados en sus propias comunidades.

López precisó que la jornada en la Costanera fue el cuarto encuentro de este tipo en el año, ya que las exposiciones se organizaron por regiones en diferentes puntos de la provincia. Esta modalidad, afirmó, responde al “principio constitucional de equidad territorial” y se complementa con la existencia de 34 sedes de institutos superiores distribuidas en todo el territorio. Así, no solo se socializan experiencias, sino que se evita concentrar oportunidades únicamente en la ciudad capital.

El encuentro reunió a docentes y estudiantes del Instituto Superior de Arte “Oscar Alberto Albertazzi”; la Escuela Normal Superior “República del Paraguay”; el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nivel Inicial; el Instituto Superior de Formación Docente de Educación Física; el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica “Félix Atilio Cabrera”; el Instituto del Profesorado de Arte de Formosa y el Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”. También estuvieron la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, el Instituto Superior de Formación Policial, el Instituto Superior –No Universitario– “Santa Rita”, el Instituto Superior de Sanidad “Prof. Dr. Ramón Carrillo” y el Instituto Superior “Fermosa”.

Como invitados, participaron instituciones secundarias técnicas como la EPET N° 1, EPET N° 5, EPET N° 7 y EPET N° 10, que llevaron sus proyectos y desarrollos tecnológicos. Para la organización, esta articulación entre nivel medio y superior permite trazar puentes formativos y mostrar a los estudiantes de secundaria un horizonte concreto de continuidad educativa dentro de la provincia.