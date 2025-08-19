Conocido como Hughie entre sus amigos, el aristócrata mantiene una relación cercana con ambos hermanos reales y es uno de los pocos amigos en común entre los hermanos.

Hugh Grosvenor, duque de Westminster, y su esposa Olivia disfrutan de la felicidad que les trajo la llegada de su primera hija, Cosima Florence Grosvenor, nacida en julio. Sin embargo, lejos de los festejos, Hugh, de 34 años, se enfrenta a una difícil decisión: si invitar a ambos príncipes, Harry y Guillermo, como padrinos de la pequeña.

Conocido como Hughie entre sus amigos, el aristócrata mantiene una relación cercana con ambos hermanos reales y es uno de los pocos amigos en común. De hecho, es el padrino de sus hijos, el príncipe George y el príncipe Archie. Este vínculo lo convierte en un nexo especial, aunque la persistente distancia entre Harry y William desde que el primero se mudó a California en 2020 complica la situación.

Un allegado a los príncipes confesó: "Es increíblemente triste que haya llegado a esto. Hugh es de los pocos amigos que mantiene vínculos fuertes y comunicación con ambos. Él desearía que pudieran sentarse y arreglar las cosas, pero sabe que era poco probable antes de la boda. Quería evitar que nada eclipsara el día, especialmente para Olivia, y no querìa ningún momento incómodo."

Según el Sunday Times, el príncipe William, de 43 años, ya estaría confirmado como padrino, pero la duda persiste sobre si invitar también a Harry, de 40 años, lo que pondría a prueba las tensiones familiares. Ambos príncipes enviaron felicitaciones tras el nacimiento de Cosima, aunque aún no se definió la fecha del bautizo.

En la boda de Hugh y Olivia en junio de 2024, celebrada en la Catedral de Chester y seguida por una suntuosa recepción en Eaton Hall, el futuro rey de Reino Unido tuvo un rol destacado como acomodador, mientras que Harry y Meghan optaron por no asistir. Según fuentes, Hugh había contemplado invitarlos, pero prefirió evitar cualquier conflicto que pudiera opacar la celebración.

Incluso se informó que Harry y Meghan recibieron la invitación, pero consideraron que asistir sería "demasiado incómodo". Desde la muerte de la Reina Isabel en septiembre de 2022, los hermanos no hablaron directamente, aunque mantuvieron un comportamiento civil en eventos oficiales.

Harry reflexionó en su libro Spare sobre su lugar en la familia: "Yo era la sombra, el apoyo, el Plan B. Fui traído al mundo por si algo le pasaba a William. Fui convocado para proporcionar respaldo, distracción, desvío y, si era necesario, una pieza de repuesto. ¿Un riñón, tal vez? ¿Una transfusión de sangre? ¿Un poco de médula ósea?"

Además, Harry no ve a su padre, el rey Carlos III, desde febrero del año pasado, cuando viajó a Londres tras el diagnóstico de cáncer del monarca. Se espera que regrese al Reino Unido el próximo mes para los WellChild Awards, aunque no está claro si habrá encuentro familiar.

En una entrevista con la BBC en mayo, Harry aseguró: "No tiene sentido seguir luchando más. Por supuesto, algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán por escribir un libro. Por supuesto, nunca perdonarán muchas cosas. Pero me encantaría una reconciliación. No sé cuánto tiempo le queda a mi padre. Él no me hablará."

¿Quién es Hugh Grosvenor?

Hugh Grosvenor, quien heredó el ducado y la gestión del Grosvenor Estate a los 25 años tras la muerte de su padre, se casó con Olivia Henson en 2024 en un evento social destacado en Reino Unido. La pareja contó con la presencia de unas 400 personas, entre ellas la princesa Eugenie y el productor Phil Redmond.

Olivia brilló con un vestido y velo diseñados por Emma Victoria Payne, con detalles que reflejaban su herencia familiar, junto a un tiara Fabergé Myrtle Leaf como complemento. Durante la celebración, el duque tuvo gestos generosos con la comunidad local, regalando helados y sorbetes, y plantando 100,000 flores que luego donaron a caridad.

Tras el nacimiento de Cosima, un portavoz confirmó: "El duque y la duquesa de Westminster están encantados de anunciar el nacimiento de su hija. Tanto la duquesa como Cosima se encuentran bien. El duque y la duquesa esperan ahora disfrutar de este tiempo tan especial juntos como familia."