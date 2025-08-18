La reaparición de Máxima Zorreguieta tras sus polémicas vacaciones

La reina Máxima de Países Bajos reapareció junto a sus hijas, las princesas Alexia y Ariane, durante sus vacaciones estivales en Grecia

La reina Máxima de Países Bajos reapareció junto a sus hijas, las princesas Alexia y Ariane, durante sus vacaciones estivales en Grecia, en un gesto que llamó la atención tanto por su solemnidad como por el contexto que atraviesan. El pasado 15 de agosto, Día de la Asunción, la familia real neerlandesa realizó una peregrinación a la iglesia de Agios Nikolaos en la isla de Spetses, un acto que fue destacado por el padre Grigorios Nanakoudis, responsable de la catedral ortodoxa local, a través de Instagram: “Visita oficial solemne y peregrinación de Su Majestad la Reina de los Países Bajos, Máxima y sus hijas, las princesas, a la Santa Iglesia Metropolitana de Agios Nikolaos Spetson”.

Este momento espiritual forma parte del tradicional descanso que los reyes Guillermo y Máxima disfrutan cada año en su propiedad de Kranidi, a orillas del mar Egeo. La villa, que adquirieron en 2012 por cerca de cinco millones de euros, cuenta con puerto privado y tres casas independientes, y se convirtió en su refugio habitual, aunque no está libre de polémicas por la duración y el gasto de estas vacaciones.

En la ceremonia en Spetses, la reina Máxima lució un conjunto veraniego elegante y bohemio, con blusa blanca sin mangas y una falda larga a rayas negras y doradas, complementando su look con accesorios dorados y un collar con forma de pez. La princesa Alexia optó por un vestido blanco bordado y una camisa ceñida, con detalles dorados en sus joyas, mientras que la princesa Ariane eligió un estilo más relajado con blusa blanca con volantes y pantalones amplios rojizos, reflejando un aire juvenil y fresco.

La elección de Spetses no es casual: esta isla, famosa por su calma y sofisticación, es un destino predilecto de la realeza europea. Allí mismo, en la iglesia de Agios Nikolaos, se casaron en 2010 el príncipe Nikolaos de Grecia y Tatiana Blatnik, con la presencia de destacados miembros de casas reales, como los entonces príncipes Felipe y Letizia de España.

Spetses destaca por su tranquilidad, la casi ausencia de coches y una rica oferta cultural y gastronómica, siendo también una elección frecuente para las vacaciones de la familia real Griega. El año anterior, Pablo de Grecia y Marie-Chantal Miller celebraron en esta isla sus 30 años de casados, asistiendo a una boda local.

Las críticas a la familia real en Países Bajos

A pesar del caluroso recibimiento en Grecia, la prolongada ausencia de los reyes en Países Bajos generó críticas en su país. La prensa local cuestionó que la pareja real pase hasta ocho semanas fuera, en contraste con otras monarquías europeas que prefieren destinos nacionales para sus descansos. Sin embargo, el rey Guillermo mostró su compromiso institucional participando en eventos oficiales en La Haya, como la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial el 15 de agosto.

En paralelo, las hijas de Máxima y Guillermo están en una etapa de cambios. La princesa Amalia, que no acompañó a sus hermanas en Spetses, acaba de graduarse en la Universidad de Ámsterdam y disfrutó también de unas vacaciones en Grecia con amigas. Pronto comenzará a estudiar Derecho y se formará como reservista militar en el programa Defensity College.

Por su parte, la princesa Alexia tomó un año sabático tras finalizar la secundaria y se prepara para estudiar Ciencias e Ingeniería para el Cambio Social en University College London. Ariane, la menor, celebró sus 18 años y concluyó el Bachillerato Internacional en Italia, aunque aún no confirmó sus planes académicos y podría seguir los pasos de sus hermanas.