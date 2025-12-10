El periodista al que insultó L-Gante rompió el silencio: "Nunca me..."

Gustavo Méndez explicó su cruce con L-Gante.

El tenso cruce entre L-Gante y el periodista Gustavo Méndez en pleno vivo de La Mañana con Moria continúa generando repercusiones. Después de ser interpelado e insultado por el músico durante la transmisión, el panelista decidió contar cómo vivió el momento y aclaró también su accionar.

En diálogo con Puro Show, reconoció que la agresión lo tomó por sorpresa y que jamás había atravesado una situación similar en televisión. No esperaba que el cantante se enoje con él por leerle un mensaje de su ex agente, pese a que este lo trataba bastante mal.

¿Qué dijo Gustavo Méndez sobre su cruce con L-Gante?

“Fue incómodo, no me lo esperaba para nada”, admitió el panelista, todavía sorprendido por la reacción de Elián Valenzuela. El conflicto se desató cuando, mientras Moria Casán entrevistaba a L-Gante, Méndez compartió al aire información que le había llegado sobre Maxi El Brother, exrepresentante del cantante, en medio de la polémica por el presunto contrato “leonino” que durante días ocupó los titulares.

Según explicó el periodista, fue Maxi quien decidió contactarlo directamente esa mañana. “A las 9.40 Maxi me escribe y me dice ‘¿Estás?’. Yo le pregunté si era él, porque tenía su número viejo. Me empezó a responder y le pasé todo a la producción, para ver si lo querían hacer en algún momento”, detalló Méndez, dejando en claro que no actuó de manera improvisada ni personal.

Los mensajes, según afirmó, incluían información contractual que Maxi consideraba relevante y que L-Gante, por cuestiones legales, no podía abordar públicamente. Fue entonces cuando Méndez decidió leer textualmente los mensajes al aire. “Yo leí exactamente lo que me escribió Maxi, sin agregar ninguna opinión. Antes de eso se lo pasé a la producción. Es información, no cometí ningún delito”, sostuvo.

Sin embargo, Méndez insistió en que su intención fue estrictamente profesional. “Nunca me había pasado algo así. Lo que hacemos los periodistas es tener las dos partes siempre, es el ABC del oficio”, afirmó, defendiendo la importancia de mostrar todas las voces involucradas en un escándalo que aún continúa abierto.

Mientras tanto, la pelea promete seguir dando que hablar: la disputa entre L-Gante y Maxi El Brother suma capítulos, y ahora la intervención involuntaria del periodista agrega un nuevo elemento a una trama que no deja de escalar.