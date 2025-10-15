Victoria’s Secret Fashion Show 2025: a qué hora es y dónde verlo en vivo

La edición 2025 tendrá la participación de artistas latinos.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se realizará esta noche en la ciudad de Nueva York. Se trata de uno de los eventos destacados del mundo de la moda, donde la famosa marca de lencería estadounidense viste a las modelos más importantes del planeta con sus últimos diseños. Además, podrá verse a través de distintas plataformas digitales.

Del evento no sólo participan las modelos más famosas del mundo, sino que también cuenta con la presencia de artistas musicales que dan shows en vivo. Es por ello, que muchas personas se preguntan a qué hora es y cómo se puede ver desde la Argentina.

¿Qué es el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

La pasarela del Victoria's Secret Show nació en 1995 como un desfile en lencería en forma de show, que mezclaba moda, música y sensualidad. Sus inicios marcaron un fenómeno global, del que participaron modelos como Gisele Bündchen, Heidi Klum, Karolina Kurkova, Miranda Kerr o Adriana Lima, y también estuvieron presentes artistas como Taylor Swift, Rihanna o Lady Gaga.

Si bien el desfile vivió su época de esplendor, en 2019 fue cancelado tras la pérdida masiva de audiencias y en el contexto del MeeToo. Pero regresó en 2024 con una apuesta distinta, más diversa e inclusiva.

¿A qué hora es el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

Este miércoles 15 de octubre el desfile se transmitirá desde Brooklyn Navy Yard, Nueva York y arrancará a partir de las 19 (las 20 de Argentina).

Antes de que comience el evento oficial, habrá una alfombra rosa desde las 19:30 de Argentina, donde posarán las estrellas que brillarán en la pasarela y los invitados a la misma. Será conducido por Law Roach y Zanna Roberts Rassi.

Por primera vez en la historia, el desfile será transmitido de manera gratuita a través de las redes sociales de Victoria´s Secret: Instagram y TikTok.

¿Dónde ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

También se podrá seguir en vivo a través del canal oficial de Victoria’s Secret en YouTube. Serán miles de personas las que disfrutarán del evento.

¿Quiénes tocarán en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

Las artistas invitadas que musicalizarán el evento será la colombiana Karol G y la rapera Missy Elliot. También estarán Madison Beer y el grupo de k-Pop Twice. Este año, el line-up sólo lo integrarán mujeres.

Las modelos que estarán en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Algunas de las modelos que participan del evento reciben el nombre de " Victoria’s Angels", ya que suelen desfilar con las características alas, entre ellas Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Joan Small, Lily Aldridge, Gigi Hadid y Stella Maxwell. Todas dirán presente.

También se subirán por primera vez Anok Yai, Yumi Nu y Alex Consani. También, para la línea Pink (apuntada a mujeres jóvenes) estarán Iris Law, Barbie Ferreira y Angel Reese.

La lista completa de modelos que participarán