Irak congela los fondos de Hezbolá y los hutíes, según el boletín oficial

FOTO DE ARCHIVO. Combatientes de Hezbolá caminan cerca de un tanque militar en Qalamoun Occidental, Siria

Irak congelará el dinero de los grupos armados respaldados por Irán, entre ellos el libanés Hezbolá y los hutíes de Yemen, según el boletín oficial.

Es probable que la medida sea bien acogida por Washington, que lleva tiempo tratando de reducir la influencia de Irán en Irak y otros países de Oriente Próximo donde Teherán tiene aliados.

Irán considera a su vecino y aliado Irak vital para mantener a flote su economía en un escenario de sanciones. No obstante, Bagdad, país socio tanto de Estados Unidos como de Irán, recela de quedar en el punto de mira de las medidas del presidente estadounidense, Donald Trump, para asfixiar a Teherán.

Irán ejerce una considerable influencia militar, política y económica en Irak a través de sus poderosas milicias chiíes y de los partidos políticos que respalda en Bagdad. Sin embargo, el aumento de la presión estadounidense en el último año se produce en un momento en que Irán se ha visto debilitado por los ataques de Israel contra sus aliados regionales.

Con información de Reuters