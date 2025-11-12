Trump le pidió al presidente de Israel que indulte a Netanyahu.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta al presidente de Israel, Isaac Herzog, para pedirle que indulte a Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí enfrenta cargos de soborno, fraude y abuso de confianza en tres causas penales distintas, pero el mandatario estadounidense calificó las acusaciones de “políticas” e “injustificadas”.



La carta de Trump llegó un mes después de que entrara en vigor el alto el fuego negociado por Estados Unidos en Gaza, dando paso a una frágil tregua, ya que continúan los ataques israelíes y como las restricciones al ingreso de la ayuda humanitaria al enclave.

¿Qué dice la carta que Trump le envió a Herzog?

En su misiva, Trump destacó el liderazgo de Netanyahu en la guerra, un ataque que mató a más de 69.000 palestinos, incluidos al menos 20.000 niños, y que los investigadores de las Naciones Unidas describen como un genocidio. “Por la presente, les pido que indulten completamente a Benjamin Netanyahu, quien ha sido un Primer Ministro formidable y decisivo en tiempos de guerra, y que ahora está guiando a Israel hacia una era de paz, lo que incluye mi trabajo continuo con líderes clave de Oriente Medio para agregar muchos países adicionales a los Acuerdos de Abraham que cambiarán el mundo”, escribió el presidente estadounidense.

“Isaac, hemos establecido una gran relación, por la cual estoy muy agradecido y honrado, y acordamos tan pronto como asumí el cargo en enero, que el enfoque debía centrarse en finalmente traer a los rehenes a casa y lograr el acuerdo de paz”, continuó Trump y añadió: “Ahora que hemos logrado estos éxitos sin precedentes y mantenemos a raya a Hamás, es hora de que Bibi una a Israel indultándolo y poniendo fin a esa guerra legal de una vez por todas”.

La carta que Donald Trump le envió a Isaac Herzog

¿Por qué Netanyahu aún no puede ser indultado?

Pese a que la presidencia israelí es en su mayor parte un cargo ceremonial, sí tiene la facultad de conceder indultos. No obstante, Herzog no puede indultar Netanyahu hasta que se dicte un veredicto.

“El presidente tiene un gran respeto por el presidente Trump y expresa repetidamente su agradecimiento por el apoyo inquebrantable de Trump a Israel y su tremenda contribución al regreso de los rehenes, la reconfiguración de Oriente Medio y Gaza, y la salvaguarda de la seguridad de Israel”, dijo la oficina del presidente israelí, según Times of Israel.

“Sin desmerecer lo anterior, como el presidente ha dejado claro en múltiples ocasiones, toda persona que solicite un indulto debe presentar una solicitud formal de acuerdo con los procedimientos establecidos"; aclararon.