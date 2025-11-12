Caso Epstein: diputados opositores publicaron mails que demostrarían que Trump "sabía lo de las jóvenes"

La residencia del presidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach

Uno de los temas que más golpea al presidente Donald Trump volvió a estallar en Estados Unidos. Un grupo de congresistas demócratas publicaron emails del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein -hoy fallecido- en los que el empresario sostenía que Trump "pasó horas" en su casa con una de las jóvenes que la Justicia determinó fueron víctimas de su esquema de prostitución y tráfico de personas.

Los congresistas demócratas citaron intercambios con el autor Michael Wolff y Ghislaine Maxwell, una socialité británica y ex novia de Epstein que cumple una condena de 20 años de prisión por cargos que incluyen el tráfico sexual de una menor. La Casa Blanca, por su parte, no respondió inmediatamente a las consultas periodísticas sobre el tema.

"En correspondencia privada con Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein escribió en 2011 que Donald Trump, 'pasó horas en mi casa' con una víctima de tráfico sexual", dijeron los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en un comunicado. Además, citaron un correo electrónico separado con Wolff en 2019, en el que "Epstein declaró explícitamente que Donald Trump, 'sabía de las jóvenes cuando le pidió a Ghislaine que se detuviera'".

En el pasado, Trump reconoció que tuvo encuentros sociales con Epstein en la década de 1990 y principios de 2000, pero siempre negó haber participado o tener conocimiento de alguno de los delitos por los que se lo condenó a él y a su ex novia Ghislane, indicó Reuters.

Qué dicen los mails de Epstein sobre Trump

El contenido de los correos electrónicos se conoció después de que la Justicia entregara el material al Comité de Supervisión, que eliminó los nombres de las víctimas y cualquier información de identificación de los mails. En un comunicado, Robert García, representante demócrata y miembro del Comité de Supervisión, expresó: "Estos últimos correos electrónicos y correspondencia plantean preguntas evidentes sobre qué más está ocultando la Casa Blanca y la naturaleza de la relación entre Epstein y el presidente".

En uno de los correos difundidos por los demócratas, Epstein le dijo a Maxwell en 2011: "Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ladró es Trump". En el mismo mensaje, aseguró que una víctima "pasó horas" en su "casa con él", pero "nunca" se lo "mencionó". "Estuve pensando en eso", le respondió Maxwell.

En otro mail que en 2019 Epstein le mandó al periodista Michael Wolff: "Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara".