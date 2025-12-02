El arte como territorio de resistencia: llega la cuarta edición del Club Malvinas Underground Forum

El Club Malvinas Underground Forum celebra su cuarta edición este jueves 4 de diciembre a las 20 en la terraza de Club Matienzo (Av. Juan B. Justo 2959, CABA), reafirmando su compromiso con la creación libre, independiente y colectiva. Este ciclo, que se define como un espacio autónomo de música, arte y pensamiento, invita a artistas, productores y público a confluir bajo la bandera de la resistencia cultural.

La entrada es libre y gratuita, pero se requiere reserva previa de tickets (máximo 2 por persona) a través de Passline, garantizando el acceso a una propuesta multidisciplinaria que promete ser una noche de profundo intercambio artístico e ideológico.

Killing Joke, documental y filosofía underground

El corazón de esta edición será la proyección de The Death and Resurrection Show, el aclamado documental del director Shaun Pettigrew que traza un recorrido exhaustivo por la historia y la visión de la mítica banda británica Killing Joke.

Tras el film, el fundador del club y figura central del legado de la banda, Dr. Jaz Coleman, encabezará una sesión de Q&A (preguntas y respuestas). En conversación moderada por Alejandro Taranto (productor y referente de Tommy Gun Records), Coleman profundizará en la filosofía del Club Malvinas y los temas de resistencia y transformación que atraviesan el documental y su propia trayectoria.

La velada se enriquecerá con una variedad de actividades que trascienden el plano musical:

Cobra Rod brindará un set exclusivo 100% vinilos.

Liza ofrecerá una charla abierta sobre el cultivo y cosecha de hongos, con demostración en vivo, explorando la experimentación micológica.

Suyay Brillaud, artista visual, pintará en vivo y sorteará su obra entre los asistentes.

Comunidad, redes y soberanía cultural

Club Malvinas es, ante todo, una comunidad en expansión. Su nombre, que remite a "territorio, identidad y resistencia", no es casual. El colectivo apuesta por la independencia cultural y busca tejer redes de colaboración, facilitando el trueque y promoviendo proyectos a través de un panel de anuncios físico que funciona en cada evento.

Sus co-fundadores, Dr. Jaz Coleman y Lu (Firekat), sostienen una misión clara: crear una red de intercambio colaborativo a nivel nacional e internacional, ofreciendo eventos, talleres y una galería de arte. Como reza su lema, que encapsula su filosofía: “No hay patria sin arte, ni arte sin libertad”.

La cuarta edición del Club Malvinas Underground Forum se establece así como una cita ineludible para quienes creen en el arte como una herramienta vital de soberanía y resistencia en el panorama cultural porteño.