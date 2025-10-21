Los Pumas enfrentarán a Gales por la ventana de noviembre, ante un rival que tendrá el regreso de una figura.

Los Pumas cerrarán el 2025 con tres partidos en la gira de noviembre por el Reino Unido y uno de sus rivales confirmó el plantel con una sorpresa. Se trata de Gales que, entre los 39 convocados para la última ventana del año, tendrá el regreso de Louis Rees-Zammit, una de las figuras de "Los Dragones Rojos" que había abandonado el rugby y tuvo una experiencia por la NFL de Estados Unidos.

El entrenador galés, Steve Tandy, anunció la lista de convocados para la exigente serie de cuatro Test Matches en los que enfrentarán a Los Pumas, Japón, los All Blacks y los Springboks. Como se venía especulando en la prensa británica, en la nómina sobresale el talentoso jugador de 24 años, que reconoció estar entusiasmado con la chance de volver a ponerse la camiseta galesa.

Rees-Zammit jugó por última vez con Gales en el Mundial 2023 de Francia, cuando su país cayó justamente ante la "Albiceleste" en cuartos de final por 17-29, con aquel recordado try de Nicolás Sánchez. Después de regresar a Gloucester, su club en Inglaterra, el wing recibió propuestas del fútbol americano debido a su gran velocidad y aceptó el desafío.

A comienzos del 2024, el oriundo de Penarth firmó contrato con los Kansas City Chiefs en el puesto de corredor. Sin embargo, tras algunas apariciones en la NFL, Rees-Zammit quedó como agente libre después de no ser tenido en cuenta por los Chiefs y, tras una prueba en Jacksonville, arribó a los Jaguars, equipo en el que fue dejado de lado al final de temporada.

Louis Rees-Zammit durante un entrenamiento con Kaiser Chiefs en la NFL.

La experiencia en minutos de cancha no fue lo que esperaba y, si bien reconoció que distrutó el proceso de 18 meses en Estados Unidos, el gales regresó a la Premiership inglesa a mediados del 2026 para unirse a los Bristol Bears, conjunto en el que realizó un try el día de su debut el apsado 30 de septiembre.

“Llegué a pesar unos 105 kilos y mi peso jugando al rugby era probablemente de unos 96 kg. En los últimos meses he vuelto a pesar unos 100 kg y ahora que estoy entrenando rugby creo que puedo volver directamente a ese rango de 96-98 kilos y eso probablemente sea perfecto para mí", expresó Rees-Zammit sobre su rpesente en el rugby.

“En cuanto a las estadísticas, no fue así, todavía estaba alcanzando los 23 mph con 105 kilos, así que fue solo la cantidad de acondicionamiento, no hacen tanto porque las jugadas duran entre cuatro y seis segundos en la NFL, así que no es algo que necesiten tener. Lo importante son los sprints repetidos para los receptores abiertos. Jugar al rugby es diferente, tenes que estar muy en forma porque si la pelota está en juego y se eleva mucho, vas a tener que correr mucho”, completó

La lista de Gales para la ventana de noviembre, cuando enfrentarán a Los Pumas

Forwards : Keiron Assiratti, Adam Beard, Liam Belcher, Rhys Carre, Ben Carter, Brodie Coghlan, Christian Coleman, Rhys Davies, Taulupe Faletau, James Fender, Archie Griffin, Dafydd Jenkins, Dewi Lake, Alex Mann, Jac Morgan, Morgan Morse, Taine Plumtree, Nicky Smith, Danny Southworth, Gareth Thomas, Freddie Thomas, Aaron Wainwright.

: Keiron Assiratti, Adam Beard, Liam Belcher, Rhys Carre, Ben Carter, Brodie Coghlan, Christian Coleman, Rhys Davies, Taulupe Faletau, James Fender, Archie Griffin, Dafydd Jenkins, Dewi Lake, Alex Mann, Jac Morgan, Morgan Morse, Taine Plumtree, Nicky Smith, Danny Southworth, Gareth Thomas, Freddie Thomas, Aaron Wainwright. Backs: Josh Adams, Jacob Beetham, Rio Dyer, Dan Edwards, Jarrod Evans, Kieran Hardy, Joe Hawkins, Louie Hennessey, Max Llewellyn, Reuben Morgan-Williams, Blair Murray, Louis Rees-Zammit, Tom Rogers, Callum Sheedy, Ben Thomas, Nick Tompkins, Tomos Williams.

El fixture de Los Pumas en 2025

La ventana de noviembre

Los Pumas vs. Gales: 9 de noviembre (Cardiff, Gales).

Los Pumas vs. Escocia: 16 de noviembre (Edimburgo, Escocia).

Los Pumas vs. Inglaterra: 23 de noviembre (Londres, Inglaterra).

El ranking mundial de rugby