Los Pumas dieron vuelta un partidazo, ganaron en Escocia y serán cabeza de serie en el Mundial

Los Pumas jugaron su anteúltimo partido del 2025 en Escocia.

Los Pumas, la Selección Argentina de rugby, visitaron a Escocia en Edimburgo en el anteúltimo partido del 2025, por la fecha 3 de la Nations Series. El equipo dirigido por Felipe Contempomi se presentó ante uno de los mejores conjuntos de Europa en Murrayfield. Desde el arranque fue en duelo complicado, ya que a los cinco minutos Juan Cruz Mallía recibió la tarjeta amarilla por un knock on intenacional. La inferioridad numérica visitante fue aprovechada por los británicos, que se adelantaron por 7-0 gracias al try de Jack Dempsey y la conversión de Finn Russell.

Luego, ya 15 contra 15 dentro de la cancha, Mallía falló un penal desde lejos y no pudo descontar a los 23. A los 27, Ewan Ashman quebró el ingoal albiceleste por segunda vez y Russell estampó el 14-0. Para colmo, otra vez "Juanchi" pateó mal y dejó pasar la chance de anotar puntos. Sobre el cierre de la mitad inicial, el cuadro sudamericano tuvo otras dos pérdidas de pelota evitables y se marchó con esa dura derrota parcial rumbo a los vestuarios.

En el comienzo del complemento, Los Pumas entraron mal de vuelta y a pura imprecisión, con otro try de Ashman incluido. A los 9, Blair Kinghorn fue amonestado en el local y le abrió una puerta a Argentina para la remontada. El capitán, Julián Montoya, aprovechó para descontar con un try y la posterior conversión de Santiago Carreras dejó el marcador 21-7. Al instante, Rodrigo Isgró quebró el ingoal escocés y la chapa quedó 21-12.

No obstante, un penal de Russell volvió a adelantar al dueño de casa por 24-12. A partir de ese momento fue todo de Los Pumas: los tries de Pedro Rubiolo, Pablo Matera y Julio Piccardo sentenciaron el 33 a 24 final. Con este triunfazo, serán cabeza de serie en el Mundial 2027 por ranking.

El resumen de Escocia vs. Los Pumas en videos

La formación de Los Pumas vs. Escocia

Titulares: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Pedro Delgado, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Santiago Grondona, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Gerónimo Prisciantelli, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Matías Moroni, 14. Rodrigo Isgró, 15. Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Thomas Gallo, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Efraín Elías, 20. Pablo Matera, 21. Agustín Moyano, 22. Santiago Carreras, 23. Justo Piccardo

La formación de Escocia vs. Los Pumas

Titulares: 1. Pierre Schoeman, 2. Ewan Ashman, 3. D’arcy Rae, 4. Scott Cummings, 5. Grant Gilchrist, 6. Gregor Brown, 7. Rory Darge, 8. Jack Dempsey, 9. James Dobbie, 10. Finn Russell, 11. Kyle Steyn, 12. Sione Tuipulotu, 13. Rory Hutchinson, 14. Darcy Graham, 15. Blair Kinghorn.

Suplentes: 16. George Turner, 17. Nathan McBeth, 18. Elliot Millar Mills, 19. Josh Bayliss, 20. Matt Fagerson, 21. George Horne, 22. Tom Jordan, 23. Duhan van der Merwe.

El ranking de World Rugby en noviembre del 2025

Sudáfrica – 93.06. Nueva Zelanda – 91.35. Irlanda – 88.85. Inglaterra – 88.06. Francia – 86.95. Argentina – 84.30. Australia – 81.69. Escocia – 81.21. Fiji – 81.15. Italia – 78.98.

Cuándo es el último partido de Los Pumas en 2025