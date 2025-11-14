Los Pumas: varios cambios y un regreso de peso para el choque determinante con Escocia

Los Pumas: Contepomi confirmó varios cambios para enfrentar a Escocia, en un duelo clave para el Mundial 2027.

Este sábado, Los Pumas podrían sellar su suerte en el posicionamiento para el sorteo del Mundial 2027 y ya se conocen los XV que saldrán desde el inicio en el coqueto Murrayfield. Felipe Contepomi confirmó la formación con cinco cambios respecto al último encuentro con Gales, en el que se destaca el regreso de Matías Moroni al centro de la cancha.

El seleccionado argentino de rugby tiene todo definido para visitar al "Cardo" en Edimburgo. Más allá de la inclusión de Moroni, flamante jugador de Bristol Bears y que retornará a Argentina tras casi cuatro meses de ausencias, otro que volverá a estar desde el inicio es Juan Cruz Mallía, que jugará como fullback en reemplazo de Santiago Carreras, quien esperará su oportunidad entre los suplentes.

El cambio restante en los backs será el de Rodrigo Isgró por Bautista Delguy, mientras que entre los forwards habrá dos de peso: Santiago Grondona ingresará por Pablo Matera y Pedro Rubiolo (ausente vs. Gales por lesión) hará lo propio por Marcos Kremer. El "Vikingo", clave en la segunda línea y en la defensa por su fiereza para tacklear, no fue incluido ni siquiera entre los suplentes por descanso.

Por otro lado, otros que tendrán la chance de hacer su reaparición, desde el banco de reservas, son Francisco Coria (ingresa por Tomás Rapetti) y Efraín Elías (por Matías Alemanno). En el caso del segunda línea cordobés, vuelve al seleccionado tras casi un año, después de haber debutado en 2024 y de su aprticipación en el Rugby Championship de aquel año.

Isgró, Chocobares y Carreras, rumbo al entrenamiento (Foto: Los Pumas).

Una de las sorpresas en el equipo titular es la falta de Carreras. Si bien la dupla de medios, Simón Benítez Cruz y Gerónimo Prisciantelli, tuvo un buen funcionamiento ante Gales por ser su primer Test Match, el nivel de Escocia demandará una mayor exigencia y la jerarquía del cordobés, más sus 61 caps con Los Pumas, podría necesitarse desde el inicio.

En ese panorama, sin la presencia de Carreras, la incertidumbre pasa por saber quién será el pateador. El pasado fin de semana, en el Principality de Cardiff, el encargado de las patadas fue, justamente, el actual jugador de Bath, que no estará desde el comienzo este sábado. Consultado sobre quién podría ocuparse de ejecutar los penales, Contepomi expresó en conferencia de prensa: "No lo designamos todavía. A veces nos sentamos y lo charlamos. Ellos saben quién está bien y quién no".

La formación de Los Pumas vs. Escocia

Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Matías Moroni, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Francisco Coria Marchetti, Efraín Elías, Pablo Matera , Agustín Moyano. Santiago Carreras, Justo Piccardo.

La formación de Escocia vs. Los Pumas

1. Pierre Schoeman, 2. Ewan Ashman, 3. D’arcy Rae, 4. Scott Cummings, 5. Grant Gilchrist, 6. Gregor Brown, 7. Rory Darge, 8. Jack Dempsey, 9. Ben White, 10. Finn Russell, 11. Kyle Steyn, 12. Sione Tuipulotu, 13. Rory Hutchinson, 14. Darcy Graham, 15. Blair Kinghorn.

Suplentes: 16. George Turner, 17. Nathan McBeth, 18. Elliot Millar Mills, 19. Josh Bayliss, 20. Matt Fagerson, 21. Jamie Dobie, 22. Tom Jordan, 23. Duhan van der Merwe.

El ranking de World Rugby en noviembre del 2025

Sudáfrica – 93.06. Nueva Zelanda – 91.35. Irlanda – 88.85. Inglaterra – 88.06. Francia – 86.95. Argentina – 84.30. Australia – 81.69. Escocia – 81.21. Fiji – 81.15. Italia – 78.98.

El fixture de Los Pumas en noviembre