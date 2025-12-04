China despliega buques militares en toda la región para demostrar fuerza marítima, según fuentes

FOTO DE ARCHIVO: El portaaviones Shandong de la Armada del Ejército Popular de Liberación, el primer portaaviones chino de construcción nacional, transporta aviones de combate al navegar hacia Hong Kon, en Hong Kong, China

China está desplegando un gran número de buques navales y guardacostas en aguas de Asia Oriental, en un momento dado más de 100, en la mayor demostración de fuerza marítima hasta la fecha, según cuatro fuentes e informes de inteligencia revisados por Reuters.

China se encuentra ante lo que tradicionalmente es una temporada de intensa actividad para ejercicios militares, aunque el Ejército Popular de Liberación no ha anunciado ningún simulacro a gran escala con nombre oficial.

Sin embargo, el aumento de la actividad se produce en un momento en el que China y Japón se encuentran en una crisis diplomática después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijera el mes pasado que un hipotético ataque chino a Taiwán, gobernado democráticamente, podría desencadenar una respuesta militar de Tokio.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Pekín también se enfadó cuando, el mes pasado, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, anunció un gasto adicional de 40.000 millones de dólares en defensa para contrarrestar a China, que considera la isla como territorio propio.

Los barcos chinos se han concentrado en aguas que se extienden desde el sur del mar Amarillo, pasando por el mar de China Oriental, hasta el disputado mar de China Meridional y el Pacífico, según cuatro altos cargos de seguridad de la región.

Sus versiones fueron corroboradas por informes de inteligencia de un país de la región, en los que se detallaba el despliegue. Reuters revisó los informes con la condición de no nombrar el país.

En la mañana del jueves, había más de 90 buques chinos operando en la región, en comparación con los más de 100 que hubo en un momento dado esta semana, según los documentos.

Las operaciones superan el despliegue naval masivo de China en diciembre del año pasado, que llevó a Taiwán a elevar su nivel de alerta, dijeron las fuentes.

Tsai Ming-yen, director general de la Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán, dijo el miércoles que China se encuentra ahora en lo que suele ser la temporada más activa para sus ejercicios militares.

Desde el miércoles por la mañana, China tiene cuatro formaciones navales operando en el Pacífico occidental, y Taiwán las está vigilando, dijo Tsai, sin dar detalles.

"Así que debemos anticiparnos al enemigo lo máximo posible y seguir vigilando de cerca cualquier cambio en las actividades relacionadas", dijo, cuando se le preguntó si China podría organizar algún nuevo simulacro específico de Taiwán antes de fin de año.

Los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores de China, así como su Oficina de Asuntos de Taiwán y las Fuerzas de Autodefensa de Japón, no respondieron a las peticiones de comentarios.

Taiwán tiene un conocimiento completo y en tiempo real de la situación de seguridad en el estrecho de Taiwán y en la región en general y "puede asegurar que no hay preocupaciones para la seguridad nacional", dijo en un comunicado la portavoz de la Oficina Presidencial, Karen Kuo.

Taiwán seguirá colaborando estrechamente con sus socios internacionales para disuadir cualquier acción unilateral que pueda amenazar la estabilidad regional, añadió.

"CREAR RIESGO"

Uno de los altos cargos, que al igual que los demás habló bajo condición de anonimato dada la delicadeza de la situación, dijo que Pekín había empezado a enviar un número de barcos superior al habitual a la región después del 14 de noviembre, cuando convocó al embajador de Japón para protestar por los comentarios de Takaichi sobre Taiwán.

"Esto va mucho más allá de las necesidades de defensa nacional de China y crea riesgos para todas las partes", dijo el alto cargo informado y añadió que Pekín estaba poniendo a prueba las respuestas de las capitales regionales con un despliegue "sin precedentes".

Junto con aviones de guerra, algunos de los buques chinos en la zona han llevado a cabo simulacros de ataques contra barcos extranjeros. También han practicado operaciones de denegación de acceso destinadas a impedir que fuerzas exteriores envíen refuerzos en caso de conflicto, dijo la fuente.

Otras dos fuentes dijeron que los países de la región están siguiendo de cerca la evolución de la situación, pero añadieron que hasta ahora no creen que el despliegue conlleve riesgos significativos.

"Se ha producido un gran despliegue", dijo una de esas fuentes. "Pero aparentemente son solo ejercicios rutinarios."

El número de buques chinos cerca de Taiwán, sin embargo, no aumentó significativamente, según el primer alto cargo y los informes de inteligencia.

El último ejercicio bélico con nombre propio de China cerca de Taiwán tuvo lugar en abril y se denominó "Trueno del Estrecho-2025". China nunca confirmó formalmente que realizara simulacros durante la actividad naval masiva del pasado diciembre.

Con información de Reuters