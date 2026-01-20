Presidente de Perú, bajo la lupa de la fiscalía y el Congreso por reuniones con empresario chino

El Presidente de Perú, José Jerí, presenta su nuevo gabinete en Lima

‍La fiscalía de Perú inició una investigación preliminar contra el presidente José Jerí y el Congreso busca dar pie a un proceso para su destitución, ‍tras revelarse recientes reuniones del mandatario ⁠con un empresario chino fuera de su agenda oficial en un nuevo escándalo político que golpea al país andino.

Jerí, quien asumió al poder en octubre tras la expulsión de la anterior mandataria, se puso a disposición la noche del lunes de la fiscalía y de la comisión de fiscalización del Congreso para "brindar las declaraciones y aclaraciones" sobre el tema, según informó la oficina de prensa del presidente.

Legisladores opositores han manifestado que buscan presentar una moción para la vacancia o censura de Jerí, de 39 años y cuya ‌popularidad, aunque bajó en enero a 44% según la encuestadora local ⁠CPI, sigue alta frente a la de los últimos ⁠mandatarios.

"Lo que técnicamente corresponde es una censura porque (Jerí) asumió al poder como presidente del Congreso", dijo a periodistas el legislador Guido Bellido, que fue primer ministro del destituido ‍exmandatario izquierdista Pedro Castillo.

La primera reunión de Jerí con el empresario dueño de tiendas comerciales y de una concesión para un proyecto ⁠de energía, se produjo el 26 de ‌diciembre y la segunda, el 6 de enero, según imágenes difundidas los últimos días por dos canales de TV.

Jerí, en un mensaje grabado, pidió el domingo disculpas públicas por la primera cita para "una cena" en un restaurante de comida china en Lima. Señaló que acudió para coordinar la celebración de un aniversario más por la ‌amistad peruano-china y ‌descartó haber recibido un "pedido irregular".

"Admito mi error", dijo. "Y pido disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado (a la reunión con el empresario), y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento", manifestó.

La declaración se produjo horas antes de conocerse ​la segunda reunión con el empresario cuyo negocio había sido clausurado por la Municipalidad de Lima por vender productos sin autorización. Todas las reuniones de un mandatario peruano deben quedar en registro por la oficina presidencial del Palacio de Gobierno.

Aunque una censura a Jerí requiere de menos de votos que una destitución (87 de 130), su expulsión es poco probable. Dos tercios de legisladores buscan reelegirse y quieren estabilidad antes de las elecciones generales de abril, ‍según analistas.

Perú, que vive en constantes crisis políticas, ha tenido siete mandatarios desde el 2018 por renuncias o destituciones.

El primer ministro, Ernesto Álvarez, afirmó el lunes en una entrevista con el diario El Comercio que Jerí "cayó en una trampa por su juventud" frente a las promesas de una celebración grande de aniversario en febrero por la amistad peruano-china.

Álvarez incluso ​dijo que empresarios chinos, molestos por el anuncio reciente del Gobierno de un mayor acercamiento político y en temas de seguridad con Estados Unidos, podrían estar detrás de la filtración de ​imágenes a medios de comunicación.

El abogado del empresario chino, Edwin de la Cruz, dijo la noche del lunes a la radioemisora RPP que se trató de ⁠una "reunión amical en la que el presidente Jerí rompió algunos protocolos" y negó contratos de su representado con el Estado.

Representantes de la cámara de comercio peruano-china en Lima no respondieron de inmediato a consultas sobre el tema.

Con información de Reuters