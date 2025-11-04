Los Pumas: Contepomi confirmó siete ausencias para visitar a Gales, Escocia e Inglaterra

Los Pumas: Felipe Contepomi confirmó siete ausencias de peso para visitar a Gales, Escocia e Inglaterra por la última ventana internacional del 2025.

Los Pumas buscarán cerrar el 2025 de forma positiva en la ventana internacional de noviembre con varias ausencias de peso. El entrenador, Felipe Contepomi, anunció el plantel para enfrentar a Gales, Escocia e Inglaterra con las bajas de Tomás Albornoz y Gonzalo García, pareja de medios titular, y otros cinco jugadores que forman parte de la estructura habitual del seleccionado.

La última fecha del Rugby Championship dejó más que una derrota ajustada ante Sudáfrica. En aquel encuentro del 27 de septiembre, Albornoz sufrió una lesión en el isquitibial de la pierna y por eso el staff decidió no convocarlo para la última gira del año. García, por su parte, que parecer haberse adueñando de la camiseta número 9, no fue tenido en cuenta debido a que continúa recuperándose de una conmoción cerebral que padeció en dicho partido ante los Springboks.

Además, el equipo tampoco contará con un jugador clave en el centro de la cancha: Lucio Cinti. El back de Saracens de la Inglaterra arrastra una lesión en el tobillo y, por ese motivo, Contepomi citó a Matías Moroni para el Camp que el seleccionado llevó adelante de Londres a fines de septiembre.

Albornoz y García, dos bajas clave para Los Pumas en la ventana de noviembre.

Entre los forwards también habrá faltas resonantes. En la primera línea, Joel Sclavi no estará presente, mientras que en la segunda y tercera línea tampoco aparecerán Franco Molina, Pedro Rubiolo y Benjamín Grondona, todos ausentes por distintas lesiones y que podrán regresar recién en 2026 al conjunto argentino.

Los regresos y las sorpresas en Los Pumas

Una de las gratas novedades que aparece entre los 32 jugadores es el retorno de Matías Alemanno. El segunda línea, de 33 años y con 98 partidos oficiales con Los Pumas, vuelve a ser tenido en cuenta tras casi un año de ausencias por distintas lesiones, ya que su última vez había sido en la ventana de noviembre del 2024 ante Italia.

Al igual que el experimentado cordobés, otro que hará su regreso es Thomas Gallo. El primera línea, quien superó una lesión, no había estado presente durante el Rugby Championship y significa una presencia importante en un puesto en el que las opciones no sobran en la actualidad. Además, Efraín Elías fue convocado por primera vez en el 2025, reaparece Bautista Pedemonte y la confirmación de Gerónimo Prisciantelli y Nicolás Roger, quienes son una opción para suplir la baja de Albornoz como apertura.

El plantel de Los Pumas para la gira de noviembre

Forwards : Matías Alemanno, Francisco Coria Marchetti, Pedro Delgado, Efraín Elías, Thomas Gallo, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Bautista Pedemonte, Guido Petti, Tomás Rapetti, Ignacio Ruiz, Mayco Vivas y Boris Wenger.

Backs: Simón Benítez Cruz, Gonzalo Bertranou, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli y Nicolás Roger.

Los tres Test Matches de Los Pumas en noviembre

Los Pumas vs. Gales: 9 de noviembre (Cardiff, Gales).

Los Pumas vs. Escocia: 16 de noviembre (Edimburgo, Escocia).

Los Pumas vs. Inglaterra: 23 de noviembre (Londres, Inglaterra).

El ranking mundial de rugby

Sudáfrica – 92.20 Nueva Zelanda – 91.00 Irlanda – 88.85 Inglaterra – 88.04 Francia – 87.82. Argentina – 83.82. Australia – 82.90. Escocia – 81.57. Fiji – 81.16. Italia – 77.77.

La lista de Gales para la ventana de noviembre, cuando enfrentarán a Los Pumas

El primer partido de Los Pumas en el Reino Unido será ante Gales que, entre los 39 convocados para la última ventana del año, confirmó una sorpresa. Se trata del regreso de Louis Rees-Zammit, una de las figuras de "Los Dragones Rojos" que había abandonado el rugby y tuvo una experiencia por la NFL de Estados Unidos.

El entrenador galés, Steve Tandy, anunció la lista de convocados para la exigente serie de cuatro Test Matches en los que enfrentarán a Los Pumas, Japón, los All Blacks y los Springboks. Como se venía especulando en la prensa británica, en la nómina sobresale el talentoso jugador de 24 años, que reconoció estar entusiasmado con la chance de volver a ponerse la camiseta galesa.