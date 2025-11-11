Los Pumas: la diferencia clave en el ranking de World Rugby pensando en el Mundial 2027

Los Pumas ganaron ante Gales, pero el mayor logro fue la diferencia clave que sacaron en el ranking de World Rugby pensando en el Mundial 2027 de Australia.

La victoria de Los Pumas con autoridad ante Gales en el primer Test Match de la ventana de noviembre fue mucho más que otro paso adelante en el 2025. Con el triunfo, en condición de visitante, el equipo de Felipe Contepomi obtuvo una diferencia clave en el ranking de World Rugby pensando en el sorteo del Mundial 2027 de Australia, principal objetivo que se trazó el grupo para esta gira por Gran Bretaña.

El 52 a 28 en el Principality en el Principality de Cardiff confirmó que el conjunto "Albiceleste" forma parte de la elite del rugby, con varias disimilitudes en el presente que viven los galeses, intentando salir de una crisis institucional y rugbística. Más allá del juego, Argentina también demostró no le pesó la responsabilidad, en un partido que debía imponer condiciones y que refleja el cambio de mentalidad de este plantel.

Esta victoria cobra aún más relevancia desde lo emocional y por su impacto en el ranking, ya que sumó 0.48 puntos y el coeficiente de Los Pumas en la tabla se elevó a 84.30 puntos, lo que le permite consolidarse en el sexto puesto, última posición para estar dentro de los 6 cabeza de serie para el sorteo de la Copa del Mundo, que se realizará el 1 de diciembre del 2025.

Además, otra situación que ayudó al elenco nacional fue la derrota de Australia 26 a 19 contra Italia. Los Wallabies, séptimos en el ranking, perdieron 1,21 unidades por la derota ante los de Gonzalo Quesada y suman 81.69 puntos, a casi tres de Argentina y a poca distancia de Escocia y Fiji, octavo y noveno respectivamente.

Con este panorama, Los Pumas tendrán un duelo que podría ser determinante este sábado ante Escocia en el estadio Murrayfield de Edimburgo. Aunque una eventual no es alarmante, cabe recordar que luego los argentinos enfrentarán a Inglaterra, con quien cerrarán la gira, mientras que Australia, rival directo por quedarse con el sexto lugar del ranking, jugará dos encuentros durísimos ante Irlanda y Francia.

El ranking de World Rugby en noviembre del 2025

Sudáfrica – 93.06. Nueva Zelanda – 91.35. Irlanda – 88.85. Inglaterra – 88.06. Francia – 86.95. Argentina – 84.30. Australia – 81.69. Escocia – 81.21. Fiji – 81.15. Italia – 78.98.

El plantel de Los Pumas para la gira de noviembre

Forwards: Matías Alemanno, Francisco Coria Marchetti, Pedro Delgado, Efraín Elías, Thomas Gallo, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Guido Petti, Tomás Rapetti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Mayco Vivas y Boris Wenger.

Backs: Simón Benítez Cruz, Gonzalo Bertranou, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli y Nicolás Roger.

El plantel de Escocia para la gira de noviembre

Forwards: Ewan Ashman, Josh Bayliss, Jamie Bhatti, Magnus Bradbury, Gregor Brown, Scott Cummings, Rory Darge, Jack Dempsey, Matt Fagerson, Zander Fagerson, Grant Gilchrist, Patrick Harrison, Will Hurd, Nathan McBeth, Elliot Millar Mills, Andy Onyeama-Christie, D'arcy Rae, Dylan Richardson, Fin Richardson, Jamie Ritchie, Alex Samuel, Pierre Schoeman, Marshall Sykes, George Turner, Max Williamson

Backs: Fergus Burke, Jamie Dobie, Darcy Graham, Adam Hastings, George Horne, Rory Hutchinson, Tom Jordan, Blair Kinghorn, Stafford McDowall, Kyle Rowe, Finn Russell, Ollie Smith, Kyle Steyn, Sione Tuipulotu, Duhan van der Merwe, Ben White.

