Trambus de la Ciudad: abren una convocatoria para que vecinos porteños prueben el servicio y su recorrido

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió una convocatoria para que los vecinos porteños prueben el recorrido del TramBus T1. Se trata de una oportunidad para participar de la prueba piloto del colectivo eléctrico que comenzará a formar parte del transporte de la Ciudad desde el 2026.

“Queremos que los vecinos conozcan esta nueva forma de moverse por la Ciudad y escuchar sus opiniones para seguir fortaleciendo el Sistema Integrado de Movilidad Urbana”, remarcaron desde el Gobierno porteño sobre la convocatoria.

Prueba piloto del TramBus: cómo anotarse para participar

La prueba piloto abierta del Trambus T1 será este sábado 29 de noviembre y comenzará el recorrido en Liniers, con un trayecto especial que irá por el Metrobus de la avenida Juan B. Justo. Se realizará desde las 10 o 11 horas y en total durará una hora. Los interesados en participar solo deben completar el formulario online, los cupos son limitados.

Para participar los vecinos deben incribirse en el formulario en línea

Así es el recorrido completo del T1

Desde el Ministerio de Infraestructura porteño explicaron que el Trambus T1 se implementará en 2026 y tendrá un recorrido transversal: conectará con las cinco líneas del subte y cuatro trenes metropolitanos, el objetivo es garantizar la integración de todo transporte público en CABA. Incluso, la tarifa estará integrada con el subte y quienes combinen ambos medios podrán obtener el descuento automático.

El Gobierno porteño explicó que, en detalle, el recorrido del Trambus línea T1 será el siguiente:

Al norte hacia Aeroparque: Av. Sáenz - Av. Almafuerte - Diógenes Taborda - Av. Caseros - Av. La Plata - Av. Rivadavia - Av. Acoyte - Av. Angel Gallardo - Av. Honorio Pueyrredón - Av. Juan B. Justo - Av. Int Bullrich - Av. Dorrego - AU Illia - Av. Sarmiento - Av. Costanera Rafael Obligado - Aeroparque metropolitano Jorge Newbery.



