¿Mataba por placer, ensañamiento, o alevosía? Las pericias para entender la mente del asesino serial de Jujuy

El nombre de Matías Jurado se hizo conocido en todo el país este año. El hombre de 37 años está acusado de al menos cuatro crímenes cometidos en la ciudad de San Salvador de Jujuy. En los últimos días, el sospechoso fue sometido a nuevas pericias psiquiátricas y se esperan los resultados de las mismas.

Guillermo Beller, fiscal del caso, dialogó recientemente con el medio Noticias Argentinas y confirmó que se le realizaron nuevos estudios psicológicos al imputado. Con el objetivo de determinar la motivación del sospechoso, una psiquiatra del Ministerio Público Fiscal de Salta realizará entrevistas para corroborar si actuó con ensañamiento, alevosía o placer para cometer los homicidios. Así lo confirmó Lello Sánchez, procurador general del Ministerio Público de la Acusación.

Por el momento, el sospechoso se encuentra detenido en el Penal de Gorriti y los análisis de ADN que se llevaron a cabo en su vivienda confirmaron las identidades de cuatro víctimas que se encontraban en situación de calle: Jorge Omar Anachuri, Sergio Sosa, Miguel Ángel Quispe, y Juan José Ponce.

El funcionario también aseguró que Jurado es imputable, ya que "comprende la criminalidad de sus actos".

Hasta la fecha se han confirmado cuatro victimas del asesino serial, sin embargo resta conocer el procesamiento de las muestras respecto a los fluidos o evidencias que podría avanzar en la identificación de nuevos damnificados.

El caso es complejo, ya que en la casa del presunto homicida se encontraron alrededor de 200 muestras de ADN, entre las cuales se encuentran cuero cabelludo, huesos, cartílagos y sangre. Por lo que habrá que esperar para conocer realmente el numero de victimas.

El patrón común en sus victimas era la elección de personas en situación de calle para perpetrar sus crímenes.

Cómo operaba el asesino serial

Recientemente, mediante el análisis de las diversas cámaras de seguridad que se encontraban en los alrededores de la vivienda de Matías Jurado, se dio con una persona en situación de calle la cuál estuvo a punto de ingresar al domicilio del presunto asesino serial.

El fiscal Guillermo Beller comentó que pudieron interrogar a la persona involucrada y consultarle cual fue el diálogo que mantuvo con Jurado. Allí pudieron confirmar que el ofrecimiento que el imputado le hacía era “una changa a cambio de dinero y bebidas alcohólicas".

La persona en cuestión rechazó la oferta del imputado, sin embargo, existe una fuerte presunción que de haber aceptado, podría haber corrido la misma suerte que las otras victimas del caso.