La investigación por el caso del asesino serial de Jujuy dio nuevos datos aterradores. Desde hace unas semanas, la Justicia de la provincia logró identificar a Matías Jurado, de 37 años, como el presunto responsable del homicidio de al menos dos individuos, pero se lo investiga, además, por la desaparición de más personas en San Salvador de Jujuy, concretamente en el barrio Alto Comedero.

Estos detalles surgen a raíz de los diferentes peritajes que se están haciendo en la vivienda del sospechoso. Al parecer, Jurado asesinaba a sus víctimas en su habitación y más precisamente en su propia cama. Los investigadores llegaron a esta conclusión luego de un detallado allanamiento en el lugar que sería la principal escena del crimen.

Según informó El Tribuno de Jujuy, el fiscal de la causa Guillermo Beller sostuvo que se encontró en ese cuarto "una importante cantidad de sangre" gracias a una prueba hecha con luminol. Ese material se encontraba diseminado en la cama, en una cortina, en una colcha y en prendas personales del acusado.

Además, en otras partes de la casa del asesino y, a través de distintas técnicas, la policía científica detectó cuero cabelludo, huesos y cartílagos. Gracias a los peritajes, en la vivienda se hallaron más de 200 muestras de ADN y se logró la identificación de cuatro perfiles genéticos. Dos de ellos son los de Jorge Anachuri y Sergio Sosa.

Si bien resta saber quiénes son las otras personas, estos elementos son los que permitieron detener e imputar a Jurado por "homicidio agravado seguido de ensañamiento, alevosía y placer".

Quién es Matías Jurado, presunto asesino serial de Jujuy

Jurado vivía en una casa de la calle 8 de marzo, en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, junto a su sobrino. Según indicaron vecinos, tenía dos perros, cuyos recipientes de comida están siendo investigados porque se encontraron restos humanos.

Se supo, además, que el sospechoso engañaba a sus víctimas prometiéndoles "changas" a cambio de dinero y alcohol. En general, se acercaba a personas en situación de calle y les decía que lo acompañaran a su casa para darles más detalles.

Ahora, la Justicia espera tener más datos del asesino para construir su perfil tras haber localizado a su expareja. Lo cierto es que Jurado se encuentra detenido del Servicio Penitenciario Nº 1 del barrio Gorriti, en San Salvador de Jujuy. La policía afirmó que "apenas habla" y solo sale a tomar sol durante el día.