Giro en el caso del asesino serial de Jujuy: localizaron a su exnovia y su testimonio es considerado clave

La investigación que sigue los rastros del presunto asesino serial de Jujuy, Matías Jurado, dio un nuevo giro tras poder localizar a su expareja, ya que los investigadores consideran clave su testimonio para comprender mejor el accionar del sospechoso. Jurado está acusado formalmente de dos homicidios y sospechado de haber cometido al menos tres más, tras el hallazgo de perfiles genéticos en su casa del barrio Alto Comedero de la localidad de San Salvador de Jujuy, que están siendo peritados.

Guillermo Beller, el fiscal a cargo de la causa, logró localizar su paradero y contactarla, por lo que ya pudieron tomarle testimonio el jueves. A pesar de que no trascendió qué dijo en dicha audiencia, la causa continúa con el análisis de los perfiles de ADN recientemente obtenidos sobre un total de 206 muestras, todas pruebas que fueron recolectadas en su casa, la presunta escena del crimen.

“No podíamos dar con su expareja y era fundamental recabar su testimonio”, dijo Beller, en conversación con el portal Somos Jujuy. Es por esto que el Ministerio Público Fiscal tomó su declaración en una audiencia del día jueves, aunque todavía no se conoció qué datos brindó sobre su expareja.

El tercer y cuarto perfil genético hallado

El Fiscal General de la Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, confirmó el hallazgo de un tercer y un cuarto perfil genético en los indicios levantados en la casa. Desde ahora, explicó que empiezan los trabajos en busca de identificar quién es la tercera víctima de Matías Jurado, a quien lo investigan por al menos cinco homicidios de los cuales ya identificaron dos: Jorge Anachuri y Sergio Sosa.

En los operativos de su casa y alrededores, “ya se lograron levantar más de 100 muestras que incluyen restos óseos, tejidos, restos orgánicos y manchas de sangre”. Todas esas muestras deben ser analizadas en busca de poder identificar a las posibles víctimas y avanzar así con la causa judicial.

Si bien dos víctimas ya fueron identificadas, resta saber si tuvo implicancia en la desaparición de Miguel Ángel Quispe, Juan Carlos González y Juan José Ponce, por lo que son claves los cotejos con familiares de los desaparecidos.

Mientras se espera la comparación de ADN, Matías Jurado sigue detenido en la prisión de Gorriti bajo un régimen aislado y de extrema seguridad ya que buscan evitar que sea atacado por otros presos o que pueda autolesionarse. Hace pocos días se reunió con el fiscal Guillermo Beller y rechazó recibir visitas familiares y hasta de su propio abogado. “Charló con nosotros pero no puedo dar más detalles”, había explicado a El Destape el fiscal Guillermo Beller y detalló que “él sigue diciendo que es inocente, se considera inocente”, aunque los indicios y las pericias realizadas lo complican cada día un poco más.