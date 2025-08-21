Mientras el asesino de Jujuy sigue aislado y sin recibir visitas, avanza la investigación: las nuevas pericias

Matías Jurado, el "asesino serial" de Jujuy.

Los peritos que trabajan en la casa de Matías Jurado y que fue llamada "la casa del horror" del barrio Alto Comedero de Jujuy levantaron más de un centenar de muestras para cotejar entre las que se incluyen restos óseos, muestras patológicas y manchas de sangre. Los expertos siguen trabajando en el patio y dentro de la vivienda donde los investigadores creen que "el machetero" llevaba a sus víctimas luego de engañarlas con falsas oportunidades de trabajo o encuentros para consumir alcohol: allí las atacaba, asesinaba, descuartizaba y buscaba deshacerse de sus restos.

Con la recolección de muestras y tras la confirmación de los primeros dos positivos, el fiscal de la causa, Guillermo Beller, modificó la acusación contra Jurado y lo acusó de doble homicidio agravado. Además, sigue investigando si hay más víctimas y se confirma que el acusado es el "asesino serial de los viernes".

Los investigadores confirmaron que la mayoría de los restos estuvieron en contacto con el fuego porque entienden que "era la forma que tenía para deshacerse de las pruebas". También destacaron que dentro del material que están analizando hay no sólo restos óseos sino también muchos hisopados y prendas de vestir que, según las hipótesis, pertenecería a las víctimas.

En tanto, el fiscal explicó que "se secuestraron varias herramientas que consideramos que Jurado las utilizaba como armas" y destacó que varios de esas "armas impropias" fueron encontradas ocultas entre las paredes y en distintos lugares de la casa, las cuales fueron secuestradas con mucho cuidado, ya que existía el temor que pudiera desmoronarse alguna pared. Ahora, todas esas muestras son recolectadas por los especialistas del Equipo de Antropología Forense y se esperan que se hagan los relevamientos y las pruebas para que sean incorporadas al expediente.

Mientras tanto, el fiscal Beller contó a El Destape que se reunió con Matías Jurado porque había pedido una entrevista y se le explicó la nueva acusación. En cuanto a la reunión que mantuvieron, aclaró: "No puedo precisar lo que nos dijo porque la causa está bajo investigación". No obstante, el fiscal destacó que "en la audiencia de imputación él había dicho que era inocente y lo sigue diciendo. "Creemos que su defensa le está explicando de que lo acusamos, pero no puedo decir nada porque sólo se trató de una charla", añadió.

Esa reunión la había pedido Matías Jurado por escrito antes de que se conociera el resultado positivo en la comparación de los restos hallados en la vivienda con dos perfiles de ADN, lo que determinó que en la casa se encontraron los restos de Jorge Anachuri y Sergio Sosa.

La detención de Matías Jurado

Matías Jurado sigue detenido en el penal de Gorriti, en San Salvador de Jujuy, donde está aislado de los otros presos y bajo un estricto control de seguridad llevado adelante por guardias y un sistema de cámaras de seguridad. Desde el inicio de la investigación quedó completamente aislado, ya que los investigadores buscan resguardar su integridad. Fuentes judiciales explicaron que "fue decisión de Jurado no recibir visitas porque aseguró que no quiere ver a sus familiares ni tampoco a su abogado", negándose a todo tipo de contacto con cualquier otra persona. "Sólo tuvo contacto con algunas personas cuando fue trasladado para las distintas pericias pero nada fuera de ello", aseguraron.

En el expediente los investigadores siguen a la espera de nuevas pericias para confirmar si hay más víctimas que se puedan identificar ya que desde el inicio de la causa la hipótesis es que podrían ser cinco las víctimas de Jurado ya que coincide la cantidad de desaparecidos con el perfil de los hombres asesinados en "la casa del horror" en la que, según describió un sobrino del hombre detenido, "los viernes pasaban cosas feas".