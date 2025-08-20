Asesino serial de Jujuy: encontraron nuevos restos humanos en la casa del acusado

Asesino serial de Jujuy: encuentran nuevos restos humanos en la casa del acusado

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó que los fragmentos óseos hallados en la vivienda de Matías Jurado, principal sospechoso en una causa por homicidios múltiples en Jujuy, corresponden a restos humanos. La identificación fue posible tras los trabajos realizados el lunes pasado, cuando el equipo forense se incorporó formalmente a la investigación impulsada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Según precisó el fiscal Guillermo Beller, esta categorización permitirá avanzar en el análisis genético de las muestras, con el objetivo de cotejarlas con el ADN de familiares de personas desaparecidas en la región. Hasta el momento, se logró identificar restos de Jorge Omar Anachuri (68) y Sergio Alejandro Sosa (25), aunque persisten las sospechas sobre la posible vinculación de Jurado con las desapariciones de Miguel Ángel Quispe, Juan Carlos González y Juan José Ponce.

Asesino serial de Jujuy: excavaciones en curso

Este martes, el EAAF inició excavaciones en seis sectores del patio de la vivienda del acusado, delimitados previamente por estudios de georadar realizados por Gendarmería Nacional. Las tareas, que cuentan con el apoyo del gabinete de Criminalística del MPA, se extenderán hasta este miércoles y se concentran exclusivamente en el exterior de la propiedad.

“Dentro de la vivienda ya hemos culminado con el trabajo. Ahora nos enfocamos en los sectores del patio donde hay seis marcaciones”, explicó Beller, quien no descartó ampliar la búsqueda a otras zonas si surgieran nuevos indicios, según publicó Infobae.

Durante los allanamientos iniciales, se encontraron herramientas de corte -sierras, serruchos- ocultas entre los muros de la casa, lo que refuerza la hipótesis de que el lugar habría sido utilizado para la manipulación de restos humanos. También se investigó la finca El Pongo, señalada por un familiar del acusado como posible sitio de incineración, aunque los resultados fueron negativos debido a la acumulación de basura en el terreno.

Avances judiciales

Jurado permanece detenido con prisión preventiva en el penal de Gorriti. Inicialmente imputado por el homicidio de Anachuri, la causa se ampliará tras confirmarse la presencia de ADN de Sosa en los restos recuperados. “La ampliación es por un segundo hecho de homicidio agravado”, detalló el fiscal, quien ya solicitó audiencia imputativa, según datos que trascendieron.

En este marco, la oficina de gestión del Poder Judicial deberá fijar fecha para el encuentro, en el que Jurado podrá declarar o abstenerse. La investigación continuará durante los próximos cuatro meses, aunque no se descarta una prórroga.