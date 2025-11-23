Lanús vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 del Clausura

El Granate y el Matador jugarán el próximo miércoles 26 de noviembre su clasificación a la Cuartos del Clausura. Se enfrentarán desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio la Fortaleza.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y el marcador favoreció a Lanús con un marcador de 3-2.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Leandro Rey Hilfer será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Los resultados de Lanús en partidos del Clausura
- Primera Fase: Dep. Riestra 1 vs Lanús 0 (14 de julio)
- Primera Fase: Lanús 0 vs Rosario Central 1 (19 de julio)
- Primera Fase: Sarmiento 0 vs Lanús 2 (25 de julio)
- Primera Fase: Lanús 1 vs Talleres 0 (8 de agosto)
- Primera Fase: Gimnasia 1 vs Lanús 2 (17 de agosto)
- Primera Fase: Lanús 1 vs River Plate 1 (25 de agosto)
- Primera Fase: Vélez 3 vs Lanús 0 (30 de agosto)
- Primera Fase: Lanús 1 vs Independiente Riv. (M) 0 (12 de septiembre)
- Primera Fase: Lanús 2 vs Platense 1 (19 de septiembre)
- Primera Fase: Instituto 0 vs Lanús 0 (28 de septiembre)
- Primera Fase: Lanús 2 vs San Lorenzo 1 (4 de octubre)
- Primera Fase: Independiente 0 vs Lanús 2 (12 de octubre)
- Primera Fase: Lanús 2 vs Godoy Cruz 0 (17 de octubre)
- Primera Fase: Banfield 2 vs Lanús 1 (3 de noviembre)
- Primera Fase: San Martín (SJ) 1 vs Lanús 1 (8 de noviembre)
- Primera Fase: Lanús 3 vs Atlético Tucumán 1 (14 de noviembre)
Los resultados de Tigre en partidos del Clausura
- Primera Fase: Vélez 2 vs Tigre 1 (14 de julio)
- Primera Fase: Tigre 2 vs Argentinos Juniors 1 (20 de julio)
- Primera Fase: Unión 0 vs Tigre 0 (25 de julio)
- Primera Fase: Tigre 0 vs Huracán 1 (8 de agosto)
- Primera Fase: Racing Club 1 vs Tigre 2 (15 de agosto)
- Primera Fase: Tigre 1 vs Independiente Riv. (M) 1 (22 de agosto)
- Primera Fase: Banfield 1 vs Tigre 0 (29 de agosto)
- Primera Fase: Tigre 0 vs Talleres 0 (14 de septiembre)
- Primera Fase: Tigre 2 vs Aldosivi 0 (21 de septiembre)
- Primera Fase: Central Córdoba (SE) 0 vs Tigre 1 (26 de septiembre)
- Primera Fase: Tigre 1 vs Defensa y Justicia 1 (3 de octubre)
- Primera Fase: Newell`s 1 vs Tigre 1 (10 de octubre)
- Primera Fase: Tigre 2 vs Barracas Central 2 (20 de octubre)
- Primera Fase: Belgrano 0 vs Tigre 0 (3 de noviembre)
- Primera Fase: Tigre 1 vs Estudiantes 0 (9 de noviembre)
- Primera Fase: Boca Juniors 2 vs Tigre 0 (16 de noviembre)
Horario Lanús y Tigre, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas